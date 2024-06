RUGBY. TOP 14. Déception à Lyon : cet entraîneur de renom ne viendra pas pour redresser la barre

Jono Gibbes ne viendra pas. La fédération néo-zélandaise a refusé de le libérer, laissant le Lou Rugby sans le coach espéré. La quête d’un entraîneur de haut niveau continue

D’après les informations du Midi Olympique confirmées par L'Equipe, Jono Gibbes ne rejoindra pas Lyon la saison prochaine. Malgré un accord de principe, la fédération néo-zélandaise a décidé de ne pas le libérer de ses fonctions actuelles.

Le nom de Jono Gibbes était pourtant sur toutes les lèvres du côté du Rhône. Après des passages remarqués en Top 14, Gibbes était pressenti pour prendre les rênes du LOU, succédant à Fabien Gengenbacher.

TOP 14. Collazo vers le départ, Travers en remplacement ou Gibbes à Lyon ? Le mercato des coachs n'en finit plus !Ce dernier, qui n’a pas totalement convaincu cette saison, devrait prendre du recul par rapport au terrain. La direction lyonnaise comptait sans doute sur l'expérience et le savoir-faire de Gibbes pour redresser la barre.

Fabien Gengenbacher, en poste depuis peu, n’a pas réussi à obtenir les résultats escomptés. Le LOU espérait donc un renfort de taille avec Jono Gibbes. La formation rhodanienne a terminé à la 11e place du Top 14 avec 12 victoires au compteur et 14 défaites.

Entraîneur des Baby-Blacks, en lice pour la coupe du monde des moins de 20 ans, Gibbes, passé par Clermont et La Rochelle, connait très bien le championnat de France. Il aurait pu apporter son expertise et sa science du jeu à Baptiste Couilloud et ses coéquipiers.

TOP 14. Au bord du précipice, le MHR reste dans le flou et rappel des anciens de la maison !L’officialisation de cette décision par la fédération néo-zélandaise met donc fin aux espoirs des dirigeants lyonnais. La recherche d’un entraîneur de haut niveau se poursuit pour le LOU, qui ambitionne d'être compétitif dans un championnat de plus en plus relevé.

Les supporters devront encore patienter pour connaître le futur visage de leur équipe pour la saison prochaine. D'autant que Karim Ghezal, ancien adjoint au sein club et des Bleus, n'est pas disponible. Engagé avec le Stade Français jusqu'en 2026, il pourrait aider les Soldats roses à se hisser en finale.