TOP 14. Collazo vers le départ, Travers en remplacement ou Gibbes à Lyon ? Le mercato des coachs n'en finit plus !

Si le marché des transferts fait rage concernant les joueurs, les entraîneurs sont aussi convoités et les places sont chères. Entre rumeurs et véritables informations, nous vous aiguillons.

Le Lou cherche un homme fort

Pire équipe du championnat à l'extérieur et une modeste onzième place, le LOU n'est pas aux standards espérés en début de saison. La première année de Fabien Gengenbacher n'a donc pas été une franche réussite, et ce dernier serait ainsi sur la sellette.

Arrivée cette saison en remplacement de Garbajosa, l'ancien de Grenoble pourrait, selon Rugbyrama, prendre du recul avec le terrain. Le président du LOU, Yann Roubert, aurait alors contacté l'ancien de la maison, Karim Ghezal, afin de lui proposer un poste de manager. Ce dernier aurait alors écouté la proposition de Lyon, mais aurait décliné.

L'homme fort du Stade Français est encore en course vers un Brennus avec les soldats roses, et devrait poursuivre son idylle dans la capitale. Selon Rugbyrama, il aurait également refusé une offre du MHR. De ce fait, toujours selon les mêmes sources, le LOU aurait pensé à un ancien manager connu et reconnu du Top 14, Jono Gibbes.

L'ancien de La Rochelle et Clermont s'était engagé avec la fédération néo-zélandaise, en étant aux côtés des U20 de son pays. Il pourrait alors quitter ses fonctions uniquement après le mondial de cet été, et débarquer mi-juillet. Les deux parties auraient conclu un accord verbal, et négocieraient encore sur les conditions de sa venue.

Collazo et le MHR, une affaire complexe

Malgré une saison catastrophique et une treizième place tristement historique, Patrice Collazo aurait eu des échos d'une prolongation dans l'Hérault dernièrement. Cependant, les choses vont vite dans le rugby professionnel, très vite.

Bien que les Cistes disputent l'access-match ce dimanche à 18h, la direction de Montpellier souhaiterait faire évoluer son staff, quoi qu'il arrive. Ainsi, Christian Labit et Vincent Etchetto, qui sont adjoints à Collazo, seraient sur le départ. A contrario, Antoine Battut devrait voir ses fonctions s'élargir, avec la confiance de son président et de Laporte. Même chose pour Paillaugue, qui pourrait intégrer le staff.

Joan Caudullo, qui fait du bon boulot avec le centre de formation, pourrait ainsi monter d'un étage avec les pros également. Pour Laporte, ce dernier devrait devenir président délégué du MHR, comme révélé dans les colonnes de Rugbyrama. Ainsi, avec autant de changements, le MHR songerait à ne pas conserver Collazo, qui ne fait pas l'unanimité en interne. Sans aucun doute, la rencontre face à Grenoble devrait être décisive pour ce dernier.

TOP 14. Whitelock, Vatubua, Metz, Puech... la fin d'un cycle à Pau avec quinze départs officialisés !

Des rumeurs au CO

Quelle déception pour Castres, qui après une belle fin de saison, meurt à la septième position à égalité avec le Racing 92 qui se qualifie pour les barrages. Si Davidson était apprécié dans le Tarn, son avenir serait de plus en plus indécis avec le CO.

Ce dernier pourrait payer cette non-qualification et quitter Castres plus tôt que prévu, lui qui a encore une saison de plus à faire. Pour le remplacer, plusieurs noms circulent dans les travées de Pierre-Fabre, à commencer par un ancien de la maison, Rory Kockott. Le numéro 9 du Stade Français pourrait être une piste sérieuse, mais son tempérament de feu ne plairait pas à tous.

Ensuite, un autre ancien du CO, Joe El Abd, serait aussi une rumeur insistante à Castres. Toutefois, l'actuel coach d'Oyonnax pourrait prolonger son aventure en Pro D2, lui qui est très attaché à son groupe.

Pour finir, encore une figure bien connue du CO est en pourparlers, avec le président délégué du Racing 92, Laurent Travers. Les rumeurs sur son retour proche du carré vert s'intensifient, mais rien n'est encore acté de ce point de vue, et son contrat avec les Franciliens serait difficilement égalable. En plus de cela, ce dernier aurait, selon Rugbyrama, aussi été approché par Provence Rugby.

RUGBY. TRANSFERT. PRO D2. Acebes, Faasalele et un Racingman dans le viseur de Biarritz ?