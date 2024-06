TOP 14. Whitelock, Vatubua, Metz, Puech... la fin d'un cycle à Pau avec quinze départs officialisés !

Malgré une belle dernière victoire au Hameau, la Section Paloise meurt aux portes du Top 6 cette saison. L'occasion de tourner la page pour des cadres du vestiaire.

Des départs en masse

Pour la dernière de la saison à Pau, la Section a tenu à rendre hommage, dans la tradition, aux joueurs quittant le navire pour la saison prochaine. Pour cette ultime bataille de la saison au Hameau, Pau a tout de même réussi à gagner 36-24 face à Perpignan, accrochant ainsi une neuvième place.

Bien que la déception de ne pas jouer les phases finales était présente, l'heure était aux hommages en tout genre. L'année prochaine, la direction et le staff de Pau ont pris la décision d'effectuer une rotation de l'effectif, en se séparant de quinze joueurs !

Ainsi, il y avait du monde à remercier, et notamment de véritables figures du club, ayant passé de longues saisons dans le Béarn ! Évidemment, la légende du ballon ovale, Sam Whitelock, a annoncé qu'il prendrait sa retraite, lui qui a d'ailleurs inscrit le dernier essai de la saison, et de sa vie de joueur de rugby.

Néanmoins, ce n'est pas tout, car des joueurs ayant porté le maillot vert de nombreuses fois s'en vont. Nous parlons de Jale Vatubua (douze saisons à Pau), de Fabrice Metz (huit saisons à Pau), de Martin Puech et de Nicolas Corato (sept saisons à Pau). Ces quatre derniers ont déjà joué plus de 100 rencontres chacun avec la Section.

🟢⚪️ Que vous ayez porté le maillot Vert et Blanc pendant quelques mois ou 12 saisons, un seul mot : 𝐌 𝐄 𝐑 𝐂 𝐈 🙏



👋 Le Hameau sera toujours votre maison, bonne continuation à tous ! pic.twitter.com/2VORNjbdrW — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) June 9, 2024

Évidemment, chacun des joueurs quittant Pau cette saison ont reçu un maillot encadré. Voici les autres joueurs qui ne seront plus dans le Béarn après plusieurs saisons passées au club : Siegfried Fisi’ihoi (cinq saisons), Paul Tailhades (deux saisons), Guillaume Ducat (trois saisons, Castres), Aminiasi Tuimaba (quatre saisons, Béziers), Steven Cummins (quatre saisons, Dragons).

Samuel Ezeala et Simon-Pierre Chauvac ne seront également plus palois, après une unique saison avec les verts.

Enfin, Mathias Colombet qui a rejoint Provence Rugby et Thibault Debaes qui vient d'être sacré champion de France avec Vannes ne reviendront pas à Pau non plus.

