TOP 14. Au bord du précipice, le MHR reste dans le flou et rappel des anciens de la maison !

À près de 24h de connaître l'issue de cette saison cauchemardesque, rien ne va plus dans la maison montpelliéraine. Ça bouillonne en interne.

Un bazar sans nom

Si vous suivez l'actualité du Top 14 depuis quelques mois, vous êtes donc au courant qu'au MHR, la situation est plus que critique. Ce samedi 15 juin, les Cistes affrontent Grenoble, et en cas de victoire, le club sera regelé dans la seconde division du rugby français.

Forcément, un tel scénario est inimaginable pour un club qui a remporté le Brennus en 2022, et qui devait jouer la qualification au début de saison. Ce serait un cataclysme pour l'ensemble des supporters.

En plus de cela, la défaite remettrait également beaucoup de choses en cause en interne, à savoir le management du club ainsi que le staff. Certaines rumeurs disent qu'en cas de descente, Mohed Altrad se séparerait de Bernard Laporte, qui s'est plus ou moins mis le vestiaire à dos.

En revanche, en cas de succès, ce dernier pourrait alors prendre la présidence déléguée de Montpellier, ce qui engendrerait des changements en interne. En effet, selon plusieurs sources relayées par l'Équipe, Laporte ferait appel à Laurent Gabbanini, son ancien directeur général à la FFR, comme directeur général du MHR.

Dans le même temps, et à l'instar de l'ensemble des joueurs, la directrice générale Jessica Casanova et le DG adjoint Djena Altrad font part de leur mécontentement à Altrad au sujet de l'ancien entraîneur du RCT. Il faut dire que Laporte n'y va pas de main morte au sujet du directeur juridique, Joris Loupien, qui est un proche de Casanova. Ce dernier songerait même à quitter le club si Laporte reste.

Ensuite, le sort de Collazo n'est pas scellé et bien que son contrat court jusqu'en 2025, son avenir est plus qu'incertain. Dans les travées du GGL Stadium, certains songent à un retour d'Elissalde, mais ce dernier aurait refusé la proposition. Le nom de Benoît Paillaugue revient également de plus en plus, au staff du staff sportif notamment.

Vous l'aurez compris, la rencontre face à Grenoble marquera, quoi qu'il arrive, un tournant das l'histoire du club. Pour les joueurs, la tension sera à son paroxysme dans l'antre bouillant du stade des Alpes.

