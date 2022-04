RUGBY. PARIS. Thomas Lombard n'hésite pas à pointer du doigt ses joueurs

Thomas Lombard, directeur général du Stade Français, fait le point sur la situation du club parisien à quelques semaines de la fin de saison.

Le week-end dernier, le Stade Français s’est fait surprendre à domicile par une équipe de l’UBB remontée. Une défaite qui éloigne fortement les Parisiens des places qualificatives, puisqu’à 5 journées de la fin du championnat, les hommes en rose pointent à la 11e place et accuse 9 points de retard sur le LOU, 6e et dernier qualifiable. Si les espoirs des Parisiens ne se sont pas encore envolés, il faudrait une folle remontée, à l’image de celle de l’an dernier, pour espérer participer au bouquet final.

Thomas Lombard, à l’aube des trois derbys de la capitale, s’est confié dans les colonnes du Figaro sur l'actuelle situation du club. Si la défaite de la semaine dernière a très certainement participé à l’actuel mauvais classement du Stade Français, le directeur général, lui, pointe plutôt du doigt des points laissés en route tout long de la saison : « Perdre à la maison contre Bordeaux, mieux classé que nous, ça peut arriver. On perd notre marge de manœuvre plus tôt dans la saison, contre Montpellier à la maison par exemple, où on prend le double bonus mais on perd, ou des déplacements sans bonus défensif à Pau, à Castres, à Biarritz… », avant d’ajouter : « À cause de tous ces points laissés en route, on n'est plus maître de notre destin à la moindre défaite à domicile. »

Pour justifier l’inconstance récurrente de son équipe, Thomas Lombard n’hésite pas à être dur avec ses joueurs. Pour lui, certains éléments ont manqué d’investissement et de bon état d’esprit pour faire avancer le groupe : « Ça a peut-être été une de nos fautes de laisser croire qu'il suffisait d'enfiler le maillot du Stade Français pour se transformer en grand joueur de rugby… ». Pour palier à ce problème, le technicien français a confié que le caractère et l’envie seraient des éléments clés du recrutement parisien pour la saison suivante. Des caractéristiques incarner au mieux par le Clermontois Morgan Parra ou bien les deux Biarrots, Peyresblanques et Hirigoyen. Ces trois joueurs-là, si rien n’a encore été officialisé par le club, devraient rejoindre les rangs de la Capitale à la prochaine intersaison pour venir renforcer le collectif parisien. Des recrues qui n’ont pas encore été annoncées par le club, tout simplement par respect des joueurs déjà présents : « On n'a encore rien dévoilé parce que je trouve que ce n'est pas respectueux pour les joueurs en place d'annoncer le recrutement en cours de saison. Il y a un moment pour tout. »

Alors que le Stade Français va affronter à 3 reprises le Racing 92 en trois semaines, Thomas Lombard revient sur la blessure du joueur phare du club, Waisea, et sur l’éventuelle dépendance de son équipe au magicien fidjien : « Quand il est là, il change le jeu de l'équipe. À chaque fois qu'il touche un ballon, il se passe quelque chose. Je pense que d'autres sont capables d'avoir cette influence sur notre jeu. » Malheureusement, le directeur général devra composer sans son atout majeur durant plus d’un mois. Mais, en revanche, il pourra compter sur son international All Blacks, Laumape, qui, au fil de la saison, semble monter en puissance.