CLASSEMENT TOP 14. L'UBB se relance, Pau se donne de l'air, le Stade Français n'y arrive pas

Faisons le point sur le classement du Top 14 après cette 21ème journée, qui a notamment vu Pau se donner de l'air face à Perpignan, mais aussi l'UBB se relancer face à Paris.

On le savait, cette 21ème journée allait nous donner des premières indications sur cette fin de saison. Si certains clubs ont fait de bonnes opérations ce week-end, d'autres ont peut-être (déjà) scellé leur fin de saison. On pense forcément à Biarritz, qui n'a pas réalisé d'exploit sur la pelouse du leader, malgré une excellente performance pendant près de 70 minutes. Bons derniers, les Biarrots ont toujours 11 points de retard sur Perpignan. En parlant de l'USAP, les coéquipiers d'Acebes ont bien failli renverser la Section Paloise samedi. Mais voilà, porté par un Jordan Joseph des grands jours, Pau a résisté et se donne de l'air au classement. Tout comme Brive, vainqueur du CO 28-12. La mauvaise opération de cette journée a été faite par le Stade Français, qui, en s'inclinant face à l'UBB, dit quasiment adieu aux phases finales. 11èmes avec 9 points de retard sur Lyon, les Parisiens semblent trop loin pour espérer revenir.

Top 14. La 21 ème journée, premier (gros) tournant de cette fin de saison ?Devant, Toulon revient petit à petit, grâce à sa victoire face à l'ASM. Les joueurs d'Azéma restent néanmoins assez loin du LOU, 6ème après sa défaite face au Stade Toulousain. De son côté, La Rochelle intègre les places qualificatives au détriment du Racing 92. Les Maritimes passent même devant Castres, et ne sont qu'à 3 points du podium. Ce trio de tête est d'ailleurs constitué du Stade Toulousain, de l'UBB, et bien évidemment du leader de ce championnat, Montpellier.