Top 14. «Ils boivent des mojitos fraises et du Capri-Sun », paroles de supporters avant Racing 92/Paris

Le Stade Français et le Racing doivent s'affronter à trois reprises consécutivement en Top 14 et Coupe d'Europe. Les supporters des deux équipes ont hâte.

Une rencontre de Top 14, et les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe de rugby. Le hasard du calendrier et des qualifications ont fait cette succession de trois rencontres sur trois week-ends consécutifs, entre le Stade Français et le Racing 92. Une première dans l'histoire des deux clubs. À quelques heures du match comptant pour la 22ᵉ journée du Top 14, les supporters des deux équipes commencent à sentir la pression monter.

Par rapport à la confiance que portent les supporters sur leur équipe respective, les Franciliens sont globalement plus confiants et les Parisiens plus inquiets. Même si le Racing a une dynamique moyenne ces dernières semaines, le Stade Français a perdu sur blessure son joueur clef Waisea, absent un mois et donc pour les trois rencontres. Yassin, supporter du Racing 92 et membre influent du groupe de supporters "Racing Piranha" explique :

Assez confiant. Même si les derniers résultats ne sont pas terribles, un derby ce n'est pas pareil. Tu as une émotion différente. Je sais que les gars vont se dépasser pour gagner.

Même son de cloche pour Pete, gérant d'un pub à Paris qui va dès que possible au Racing avec Yassin :

Je dirais que pour le peu de ce que j’ai pu voir des derniers matches auxquels j’ai assisté, ça va être disputé et tendu pour le Racing 92 mais j’y crois quand même. J’aurais bien dit que l’ambiance allait jouer en fonction des matches à domicile ou à l’extérieur mais on parle de Jean Bouin et de l’Arena.

Remarque très pertinente.

Ambiance TRÈS différente pour le Stade Français. Théotime, fan des joueurs de la capitale, ne cache pas son inquiétude sur les trois rencontres : "Déjà qu'on ne joue plus grand-chose. Et puis on a perdu Waisea…quitte à se dépasser autant le faire en Coupe d’Europe. Pas envie qu’ils se tuent à gagner ce week-end pour ensuite se faire retourner les deux derbys suivant". Pas bête le Théotime !

Top 14. Stade Français. La qualification pour les phases finales : mission impossible sans Waisea ?



Mais c'est Alexandre qui a eu la réflexion la plus construite, objective sur son équipe. Grand lecteur du Rugbynistère, notre influence sur son style d'écriture est on ne peut plus claire :

Je le sens pas du tout ce derby. C’est marrant parce que tout allait bien avant Bordeaux. On vient d'infliger deux clims successives à Toulouse et ça, ça fait toujours plaisir (pas pour l'auteur de l'article NDLR), surtout qu’apparemment on a retrouvé le vrai Laumape et qu’on s’est enfin débarrassé de son cousin. Même si on perd sévère contre le MHR, on est confiant à la parisienne : on va éclater les faux parisiens de Bordeaux. Le résultat, tu le connais, ils nous marchent dessus en deuxième mi-temps et on perd notre fond de jeu qui s’appelle Waisea. Jouer nos amis de l’autre côté du périphérique sans Waisea, c’est comme essayer d’éteindre un feu de forêt avec un tournevis. C’est pas très efficace.

En vrai, un tournevis…

Rivalité en tribune et au comptoir

Pour rassurer nos amis du Stade Français, Yassin se veut conciliant quant aux trois rencontres. D'ailleurs, c'est pas beaucoup trois matchs ?

Trois fois plus d'intensité !! D'un côté j'espère que le Racing va gagner les trois mais dans le fond j'aimerais bien que le Stade Français gagne un des deux premiers pour avoir une sorte de "Derby Final" pour le 3ᵉ match !

Son compère Alexandre lui rend la pareille, toujours avec style et délicatesse :

Trois matchs d'affilé, c'est terriblement excitant, mais ça peut très vite tourner à aussi horrible que le maillot panthère. Je pense que si le Stade français perd les trois matchs, contre nos amis pas parisiens, j'arrête le rugby sur l'année. Je regarde plus un match, rien du tout. Et même d'ailleurs un match. J'en peux plus de voir le sourire de Lorenzetti après une victoire contre nous. Le mec a voulu nous crever et faut en plus se le taper dans les avant/après matchs. C'est horrible, c'est comme si on t'obligeait à voir la belle mère pas sympa de ton ex.

Alexandre n'aime pas le Racing. En doutiez-vous encore ? Il passera quand même la troisième mi-temps chez Pete avec Yassin.

RUGBY. TOP 14. Les ''Galactiques'' du Racing 92 plus que jamais de retour dans la course aux phases finales



Ce dernier, concernant l'inquiétude de Théotime, y voit une explication logique : "Normal, c'est eux qui ont une équipe qui boit du mojito fraise et du Capri-Sun. Ça aide pas à avoir de bonnes performances ce genre de boissons ". Le staff de Gonzalo Quesada sait ce qui lui reste à faire.

Les supporters du Racing et du Stade Français font de la Coupe d'Europe une priorité. Le club ciel et blanc cherche à inscrire son nom dans le palmarès européen définitivement. Tandis que Paris veut sauver sa saison. "J'espère qu'ils feront tourner ce week-end", dixit Théotime. En bon supporter assidu des Soldats Roses, celui-ci sera bien évidemment à la Paris Défense Arena. Enfin... "Ce dimanche, je serai à Disneyland. Mais j'irai pour la Coupe d'Europe". Chacun ses priorités.

Enfin, la question épineuse : que pensez-vous de Finn Russell ou de Laumape ? "C'est un joueur exceptionnel, mais trop inconstant. Il semble jouer avec trop de désinvolture ce qui est dommage. Parfois je me sens plus rassuré en voyant Gibert sur le terrain qui est certes moins flamboyant mais beaucoup plus constant", dit Yassin sur l'ouvreur de l'Écosse. Même son de cloche pour Pete. Théotime rejoint l'analyse d'Alexandre concernant Laumape, qui semble revenir en forme.

VIDEO. 6 Nations. L'accablante attitude de Finn Russell sur le premier essai français



Ainsi, des supporters du Stade Français avec de l'appréhension, surtout avec l'absence de leur Messie Waisea. Et des supporters du Racing conquérants, grâce au retour de Gaël Fickou dans le groupe. Mais ne vous inquiétez pas. Mojito fraise ou non, ils termineront les soirées ensemble pour fêter ces trois derbys qui s'annoncent chauds.