VIDEO. 6 Nations. L'accablante attitude de Finn Russell sur le premier essai français

Alors que les Français entamaient la rencontre par des approximations, Finn Russell et son attitude n'ont pas échappé aux critiques lors du premier essai.

Vous avez eu sans doute peur lorsque que Romain Ntamack a effectué son coup d'envoi directement en touche ce samedi pour l'ouverture de la troisième journée du Tournoi des Six Nations 2022. C'en est ensuite suivi quelques minutes de flottements où les Français ont eu du mal à prendre la pleine mesure de la rencontre. Heureusement, Antoine Dupont a su remettre toute son équipe dans l'avancée grâce à sa superbe relance suite à un dégagement de Finn Russell. Russell, encore lui, sous les feux des critiques pour son attitude lors de cette action.

Alors que le danger se faisait ressentir de Murrayfield aux quatre coins du globe (au moins, car nous parlons d'Antoine Dupont), l'ouvreur du Racing 92 a jugé bon de se contenter de trottiner et d'accompagner le ballon et l'action des yeux. Un comportement qu'a relevé l'analyste vidéo Brett Igoe sur son compte Twitter par cette terrible description : " Délicate séance vidéo à venir dans le camp écossais cette semaine. La différence de rythme entre les deux équipes était incroyable. Sept minutes de jeu ".

Une incroyable attitude effectivement. Avec de base un coup de pied très moyen de la part de l'Écossais, qui n'a pas fait en sorte de prévenir son équipe du danger en chassant Dupont ou au moins en se replaçant en défense. Les critiques pleuvaient de toute part d'ailleurs. Une des plus virulentes venant de l'ancien international irlandais Shane Horgan sur Virgin Media (télévision irlandaise) :

C'est effectivement pathétique, de la part de votre meilleur joueur. On joue depuis à peine cinq minutes, il n'est pas blessé, pas fatigué. Vous avez un type comme Rory Darge qui se tue sur le terrain [...] Jamais un Springbok ne ferait ça. Jamais un All Black ne ferait ça. Si Russell est un des meilleurs joueurs, il souffre de la comparaison avec des O'Driscoll, Carter, Wilkinson qui étaient de très gros bosseurs. C'était vraiment pathétique.

En comparaison, la course du Toulousain Cyril Baille est tout à fait remarquable. Qui plus est arrivé pile au bon tempo lors de la libération de Gaël Fickou, cette course a été décisive pour l'essai de Paul Willemse un temps de jeu plus tard. Des Écossais pas replacés, et des Français qui s'engouffraient dans la brèche.

Terrible comparaison. La nonchalance de Finn Russell peut s'avérer effectivement être une arme pour celui-ci. Mais il semblait tout de même beaucoup plus en jambe il y a quelques saisons, où il compensait ses errements en étant plus impliqué en défense. Ses errements et fautes de mains répétées, ainsi que ceux de Stuart Hogg, capitaine de l'Écosse qui plus est, rajoutent du malaise au sein de l'effectif. Les soi-disant meneurs ne sont pas au niveau d'attente d'exemplarité qu'ils devraient insuffler à leurs coéquipiers.

L'Écosse doit encore affronter l'Italie à Rome dans quinze jours et surtout l'Irlande à l'Aviva Stadium une semaine après, pour sauver un Tournoi qui était pourtant annoncé comme prometteur après la victoire face à l'Angleterre lors de la première journée. Un lointain souvenir désormais.