RUGBY. L’Angleterre désastreuse, la France studieuse, etc. Voici le conseil de classe pré-Coupe du monde

La préparation à la Coupe du monde de rugby 2023 se termine enfin. Quel bilan pour chaque équipe ?

Plusieurs dizaines de rencontres ont eu lieu durant l’été. Du début du mois de juillet à la fin août, les 20 équipes engagées dans la course au trophée Webb-Ellis se sont fait voir. Certaines ont montré de belles choses et progressent quand d’autres inquiètent et n’arrivent pas à se reprendre en main. Pour avoir une vision d’ensemble sur tous les prétendants au titre, le conseil de classe du Rugbynistère adresse quelques lignes à chaque nation à 12 jours du coup d'envoi.

Poule A : Une progression (quasi) linéaire

Nouvelle-Zélande : En juillet, les All Blacks ont rassuré Après deux années plutôt sombres, la fougère argentée avait retrouvé son éclat. Elle s’adjuge le Rugby Championship avec une facilité aussi inattendue que déconcertante. La Nouvelle-Zélande avait retrouvé une certaine classe et Ian Foster quittait l’Océanie avec des certitudes. Cependant, une défaite historique face à l’Afrique du Sud est venue chambouler cette impression. Appréciation : Doit persévérer.

France : Merveilleuse avec ses réservistes lors de la première période du France - Écosse du 5 août dernier, la France a sombré en fin de match. Par la suite, les Bleus se sont montrés bien plus studieux lors de la deuxième rencontre face aux Écossais et aux Fidjiens. Il aura fallu attendre la fin du match entre la France et l'Australiepour revoir un peu de folie. Il faut dire que le forfait de Romain Ntamack a jeté un froid dans le rugby français. Appréciation : Sérieuse et appliquée.

Italie : L’Italie a commencé sa préparation par deux défaites cruelles en Écosse et en Irlande. Face aux équipes B, elle a retrouvé ses vieux démons. Impressionnante dans le jeu, elle manque de réalisme. Une vilaine habitude peut-être imputable à un manque de confiance. Pour y pallier, Ange Capuozzo et ses compagnons ont enchaîné deux larges succès face à la Roumanie et au Japon. Appréciation : Peut mieux faire.

Uruguay : Pour cette préparation au mondial, l’Uruguay a confirmé les espoirs placés en elle. Elle a disposé successivement du Chili, de la Namibie puis de l’équipe réserve de l’Argentine. Chaque victoire a semblé plus facile et maîtrisée que la précédente. Cette année, Los teros voudront réitérer l’exploit de 1999 en terminant 3ᵉ de leur poule. La rencontre face à l’Italie s’annonce déjà explosive. Appréciation : Encouragements.

Namibie : La Namibie est un habitué de la Coupe du monde. Elle a l’habitude de remplir ses valises pour y aller, au risque d’en prendre quelques-unes. La sélection africaine n’espère pas grand-chose et semble être l’élément le plus faible de la poule. Cet été, elle n’a gagné qu’un seul de ses matchs de préparation, c’était face au Chili. Contre l’Uruguay et les Vodacom Bulls, elle n’a pas réussi à tenir la cadence. Appréciation : Condamné à l’exploit.

Poule B : Les cadors sont de sorties

Afrique du Sud : Les Springboks sont les champions du monde en titre. Ils ont connu une véritable montée en puissance durant leur préparation. Après un début de Rugby Championship très convaincant face à l’Australie, la braise s’est refroidie petit à petit durant le tournoi austral. Depuis son arrivée en Europe, elle reprend des couleurs. Deux victoires impressionnantes face au Pays de Galles et la Nouvelle-Zélande sont intervenues. Désormais, l’ogre vert est affamé. Appréciation : Fin de préparation époustouflante.

Irlande : La première nation mondiale a entamé sa préparation en trottinant contre l’Italie. Peu de temps après, elle a pu disposer de l’Angleterre sur le même rythme. Finalement, elle a failli se faire surprendre par les Samoa. À trop vouloir emmagasiner de la confiance, cette dernière a failli déborder. Appréciation : Se repose un peu trop sur ses acquis.

Écosse : Sans Stuart Hogg, on pouvait s’attendre à une sélection écossaise approximative cet été. Néanmoins, l’absence du célèbre arrière ne s’est pas faite sentir. Souvent à réaction, l’Écosse a surtout réalisé de très bonnes fins de matchs avec un banc impactant. Ses victoires tardives contre la France, l’Italie et la Géorgie le montre bien. Les Nord-Britanniques ont du panache et savent le montrer. Appréciation : Beaucoup de potentiel.

Tonga : Malgré le retour au bercail de nombreux internationaux, les Tonga n’ont pas vraiment monté de niveau cet été. Certes, il débute bien leur préparation avec une victoire contre l’Australie A, mais la suite est moins belle. Les deux victoires contre le Canada ne font pas oublier la dernière place de la Pacific Nations Cup. Pita Ahki et ses coéquipiers n’ont pas réussi à gagner un seul de leur match et ont fait preuve de trop d’indiscipline. Appréciation : Attention aux égarements et au conseil de discipline.

Poule C : Le suspens est à son comble

Pays de Galles : Le niveau gallois a énormément baissé depuis deux ans. Si les résultats n’ont pas toujours été au rendez-vous, un plan de jeu se discerne. Il est dommage que ce dernier soit quasiment le même que celui appliqué durant le premier mandat du technicien. Quelques petits problèmes se posent cependant, les Gallois ont perdu le génial Shaun Edwards et leurs gloires passées (Alun Wyn Jones, Tipuric, etc.). Appréciations : Cherche à ressusciter les fantômes du passé.

Australie : En récupérant Eddie Jones en début d’année, l’Australie avait un plan : tout casser et reconstruire. Cependant, la tâche est plus facile à dire qu’à faire en seulement quelques matchs. Après un Rugby Championship catastrophique et marqué par les blessures, les espoirs sont minces pour l’Australie. Quelques joueurs intéressants et de classe internationale ont livré des rayons de soleil aux Wallabies. Mais les raisons d’être positifs restent encore trop spéculatives pour se réjouir. Appréciation : Une remise en question intéressante, mais tardive.

RUGBY. Aussi fébrile qu’encourageante, l’Australie subit la lourde punition des All BlacksFidji : Les Fidji ont d’abord roulé sur le Pacifique. Champion, sans trembler, de la Pacific Nations Cup 2023, les coéquipiers de Josua Tuisova se sont préparés minutieusement. Chaque match a semblé être une montée en puissance, que ce soit offensivement, défensivement ou dans la discipline. Le point d’orgue de cette préparation a été la victoire historique à Twickenham le 26 août dernier. Appréciation : Une maitrise de son sujet de plus en plus flagrante.

Géorgie : La Géorgie croyait tenir une préparation exemplaire, mais elle s’est écroulée dans le sprint final. Autoritaire face aux USA et à la Roumanie, elle a clairement dominé la première mi-temps de son dernier match face à l’Écosse. Obligeant les Britanniques à jouer dans le combat, les Lelos n’ont pas réussi à remettre la même énergie en seconde période et ont été largement battus. Appréciation : Solide, mais doit rester concentré.

Portugal : Le Portugal n’a plus disputé une Coupe du monde depuis 2007. Pour Os Lobos, c’est un évènement d’être arrivé en France. Sauvés de la non-qualification par la disqualification de l’Espagne, ils ont tout à prouver. Pour s’y préparer, les Portugais ont battu les USA et ont enchaîné face à l’Australie A. Si ce dernier match s’est soldé par une défaite, il a tout de même été le théâtre de très bonnes intentions de jeu. Appréciation : Part de loin, mais pourrait surprendre.

Poule D : Des têtes d’affiche mal en point

Angleterre : Depuis le tirage au sort des poules du mondial, l’Angleterre est sûrement la nation ayant le plus chuté de niveau. Lors de cette préparation, aucun réjouissement n’a eu lieu. Pire encore, des blessures et des suspensions pénibles ont pointé le bout de leur nez. Avec trois défaites en quatre matchs, la sinistrose anglaise s’est terminée par une humiliante défaite face aux Fidji. Appréciation : À deux doigts du désastre.

Japon : Surprise du dernier mondial, le Japon a chuté de niveau depuis le début de l’été. En cause, le sélectionneur Jamie Joseph effectue de nombreux choix controversés dans son effectif. Il refuse de convoquer les meilleurs joueurs d’origines nippones et préfère miser sur ces hommes de confiance, parfois hors-forme. Pour cette préparation, le Japon n’a gagné qu’un seul de ses 6 matchs (victoire face aux Tonga). Il a notamment perdu à deux reprises contre une faible réserve des All Blacks avant de chuter contre les Samoa, les Fidji et l’Italie. Appréciation : Peu rassurant, doit se remobiliser au plus vite.

Chili : Pour sa première participation au mondial, la sélection chilienne a fait une préparation à son niveau. Si elle n’a gagné aucun match de l’été, elle a réussi à accrocher quelques sélections. Défait à deux reprises par la réserve argentine, puis par la Namibie et l’Uruguay, elle s’est convenablement mis en jambe pour l’échéance internationale. Si elle risque de quitter l’Hexagone sans la moindre victoire, sa ténacité pourrait jouer des tours au goal average de certains dans la course au quart. Appréciation : pourrait se révéler plus coriace que prévu.

