COUPE DU MONDE. Les Tonga avec 8 joueurs de Top 14, dont Ahki et Moala

RUGBY. Le Toulousain Pita Ahki Dénonce les Disparités de Suspension : Moala vs. FarrellJuste avant celle du XV de France, les Tonga ont dévoilé ce lundi la liste des 32 joueurs qui disputeront la Coupe du Monde en France. Un groupe solide, où l'on retrouve de nombreux joueurs qui évoluent en France, et notamment en Top 14. C'est d'ailleurs le cas de Pita Ahki, joueur du Stade Toulousain, qui jouera son premier Mondial en septembre. Celui-ci sera accompagné de Ben Tameifuna (UBB), Adam Coleman (UBB), Feao Fotuaika (Lyon), Sigried Fisi'ihoi (Pau), Steve Mafi (Oyonnax), Paula Ngauamo (Castres), ainsi que de Afusipa Taumoepeau (USAP). Quant à George Moala (Clermont), ce dernier sera également de la partie, et ce malgré sa suspension de 5 semaines.

VIDÉO. Dans l’indifférence générale, les Tonga surprennent l’Australie A et annoncent la couleur pour la Coupe du Monde

The @officialTongaRU squad for #RWC2023 is in! 🇹🇴 pic.twitter.com/1pYhSREZ6V