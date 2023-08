RUGBY. VIDÉO. Les Fidji réalisent un exploit monumental et renversent les Anglais !

Sur la pelouse de Twickenham, les Fidjiens ont battu les Anglais sur le score de 30 à 22. C’est une première dans leur histoire.

Ce samedi 26 août, le rugby a rendu son verdict. Dans le dur depuis plusieurs mois, la sélection anglaise parvenait à écoper de temps en temps pour éviter au navire de sombrer. Mais à Twickenham, un tsunami fidjien a déferlé sur le pré. Lors de leur ultime match de préparation au mondial, Fidjiens et Anglais se sont quittés sur le score de 22 à 30, en faveur des visiteurs océaniens.

RUGBY. Profiter de la Coupe du monde 2023 gratuitement ? C'est désormais possible !

Les Fidji déferlent sur Twickenham...

Face à la physionomie du match, le terme exploit paraît galvaudé tant les Fidjiens ont été à l’aise. Solides défensivement, opportunistes en attaque, etc. Dans le temple du rugby, personne n’avait l’impression de regarder une équipe de Tiers 1 accueillir une formation de Tiers 2. Les deux semblaient armés de la même manière. Néanmoins, c’est bel et bien la première fois que les Fidji parviennent à battre la sélection nationale d’Angleterre. Cette première, elle prit place chez sa Majesté.

Ce sont bel et bien les coéquipiers de Waisea qui sont sortis vainqueurs de ce duel. Ils ont su mettre à profit leur qualité ballon en main et démontraient leurs puissances pour mobiliser le plus de défenseurs anglais possible sur chaque charge. Au fil du match, les locaux ne savaient plus où donner de la tête et traînaient des pieds pour se replacer défensivement. Ils finissent en offrant les ailes aux Flying Fijians.

Point crucial dans la préparation fidjienne pour le mondial 2023 en France, la sélection du Pacifique n’a commis que 7 fautes en Angleterre. Régulièrement épinglées pour son indiscipline, Caleb Muntz et ses coéquipiers viennent d’achever 3 matchs consécutifs sans dépasser la barre symbolique des 10 pénalités par match. Contre l’Angleterre et la France, les Fidjiens ont même réussi à commettre moins de fautes que ces deux sélections. Le temps où ils commettaient 18 fautes en 80 minutes face à l’Écosse à l’automne dernier semble bien loin.

Magnifique exploit de Fidji qui vient s’imposer pour la première fois à Twickenham ! #lequipeRUGBY pic.twitter.com/LYsVfjqtcM — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) August 26, 2023

RUGBY. À quelques semaines de la Coupe du Monde, Les Fidji associent deux des meilleurs centres de la planète face aux Tonga

... et l'Angleterre se laisse emporter

Côté anglais, ils ont assuré les bases jusqu’à l’heure de jeu avant que la fatigue ne les éparpille. Avant cela, l’utilisation du pied était de mise. Si cet aspect est indissociable du XV de la Rose, il était trop souvent (mal) utilisé ce samedi après-midi. Devant des travées quelque peu délaissées par les supporters anglais, George Ford peinait à trouver la touche. Sa vingtaine de coups de pied en première période a plus fréquemment eu des airs d’offrandes que de menaces.

Marcus Smith a fait quelque chose de grave pour être obligé de regarder Georges Ford en plein AVC ruiner tout les ballons? #ENGvFIJ — 🇫🇷 MultiSport 🇫🇷 (@MultiSport__) August 26, 2023

Avec le ballon, les hommes de Steve Borthwick paraissaient muets. Fait rare, aucun des joueurs anglais entrés en jeu n’a dépassé les 50 mètres parcourus ballon en main. Preuve du manque d'impact dans les duels, dix des treize avants présents sur la feuille de match n’ont pas même pas gagné 10 mètres ballons en main. Le numéro 8, Ben Earl, a grappillé seulement 19 mètres, contre 61 pour son vis-à-vis. Pour les lignes de trois-quarts, la moyenne des mètres parcourus ballon en main pointe à 33 pour les locaux et 70 pour les vainqueurs. L’Angleterre manque parfois de solutions, d’idées ou d’envies, quand ce ne sont pas les trois à la fois.

À la Coupe du monde, les deux équipes vont devoir relever de sacrés défis. Cependant, les dynamiques seront opposées. Pour les Fidji, il faudra réitérer les performances observées et appliquer cette réussite face au Pays de Galles, à l’Australie et à la Géorgie. Chez les Anglais, il faudra à tout prix éviter le faux pas face à l’Argentine et le Japon. Les deux formations combattent pour une qualification en quart de finale. Elle serait un miracle pour l’un et un minimum syndical pour l’autre.

COUPE DU MONDE. Autre coup dur pour l'Angleterre, avec un forfait inattendu !