COUPE DU MONDE. Autre coup dur pour l'Angleterre, avec un forfait inattendu !

Rien ne va plus en Angleterre, et après les suspensions d'Owen Farrell et de Vunipola, voilà qu'Anthony Watson est contraint de déclarer forfait.

Malédiction avant le Mondial

Qu'est-il arrivé aux hommes de Steve Borthwick avant la Coupe du monde en France ? Petit à petit, l'équipe se décime et les inquiétudes grandissent de l'autre côté de la Manche. L'un des cadres du XV de la Rose, Anthony Watson, déclare lui aussi forfait.

Le trois-quarts aile ou arrière de 29 ans ne fera pas partie de l'aventure, visiblement touché au mollet lors de cette préparation estivale. La fédération anglaise n'a pas donné plus de détails : "Tout le rugby anglais présente ses meilleurs vœux à Anthony et à hâte de le revoir bientôt en action"

L'ancien joueur des Leicester Tigers était un des joueurs expérimentés de la ligne arrière de Borthwick, avec ses 55 sélections ! Il avait fait de lui son titulaire lors du dernier Tournoi des 6 Nations, et face à l'Irlande dernièrement. En plus de cela, Watson avait participé aux Coupes du monde 2015 et 2019, avec notamment cette finale en 2019 au Japon.

Un remplaçant déjà désigné ?

Pour remplacer un tel élément, Steve Borthwick devrait pouvoir compter sur Jonny May, un autre cadre du vestiaire. Le joueur de 33 ans a porté 72 fois le maillot de l'Angleterre, et a déjà planté 35 essais !

Néanmoins, l'ailier de Gloucester ne figurait pas dans la liste des 33 joueurs pour le Mondial, et devrait alors rejoindre l'épopée en France. Il sera d'ailleurs titulaire ce week-end face aux Fidji.

Jonny May va donc connaître sa première sélection sous l'ère Borthwick, après presque un an sans porter les couleurs du XV de la Rose. Ce renfort est de taille, car May a participé aux Coupes du monde 2015 et 2019, au même titre que Watson.

Ce dernier devra alors se partager les ailes avec Max Malins, Elliot Daly et le jeune Henry Arundell.

