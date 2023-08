RUGBY. À 2 semaines de la Coupe du Monde, l’Angleterre tente un coup de poker avec Marcus Smith

Habitué au poste d’ouvreur, la pépite du rugby anglais Marcus Smith est rentré à l’arrière face à l’Irlande. Un poste qu’il a également occupé à l’entraînement.

On le sait, la polyvalence est primordiale dans le rugby moderne. Un constat qui s’applique notamment au XV de France, où l’on ne compte plus les joueurs pouvant évoluer à plusieurs postes. Mais voilà, comme vous vous en doutez, cette polyvalence n’est pas inhérente aux Bleus. Preuve en est, le repositionnement de Marcus Smith, au poste d’arrière.

Habituel ouvreur des Harlequins et du XV de la Rose, le natif de Manille n’a jamais réellement occupé un autre poste que celui-ci. Sauf lors du dernier match de l’Angleterre face à l’Irlande, où ce dernier est rentré à l’arrière. Un choix qui, s’il pouvait paraître en premier lieu comme du simple “bricolage”, a été confirmé lors de cette semaine d’entraînement par Steve Borthwick.

Selon The Telegraph, le joueur de 24 ans a passé une grande partie de la semaine au poste d’arrière, afin de préparer un “plan B”. Une option de jeu qui permettrait d’améliorer davantage la circulation du ballon côté anglais, mais également d’apporter un grain de folie supplémentaire dans une équipe qui en manque cruellement.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le XV de la Rose tente d’évoluer avec 2 ouvreurs. Pendant plusieurs années, l’on a vu Owen Farrell occuper le poste de centre. Mais voilà, cette tendance semble désormais révolue depuis le dernier Tournoi. Et pour cause, le retour en force de Tuilagi, jumelé à l’explosion de Marchant et Lawrence.

En témoignent les derniers matchs de préparation du XV de la Rose, face au Pays de Galles et l’Irlande. 3 rencontres, où les deux postes de centres furent occupés par Marchant, Lawrence, Porter et Tuilagi. Le repositionnement de Smith à l’arrière, même en cours de match (c’est d’ailleurs ce qui semble être l’option la plus probable), permettrait donc d’évoluer avec 2 ouvreurs, tout en gardant de la puissance au milieu du terrain.

COUPE DU MONDE. Après son carton rouge, Farrell manquera finalement le début de la compétition La suspension de Farrell : une réalité à prendre en compte

Comme vous le savez certainement, le capitaine du XV de la Rose Owen Farrell a été suspendu à la suite de son plaquage dangereux face au Pays de Galles. Une sanction qui le privera des deux premières rencontres de la Coupe du Monde, face à l’Argentine et au Japon. Une absence à prendre en compte pour Steve Borthwick, qui perd là son titulaire au poste.

Néanmoins, cette suspension ne semble pas tellement changer les plans du sélectionneur anglais, qui a continué dans son idée même après l’annonce de World Rugby. Selon les premières observations de l’autre côté de la Manche, Marcus Smith devrait prendre le numéro 10 en l’absence de Farrell, et pourrait décaler à l’arrière en cours de rencontre à la place de Steward, qui est un joueur au profil drastiquement différent. Auquel cas, George Ford pourrait rentrer au poste d’ouvreur, lui qui a participé aux 3 matchs de préparation des Anglais (1 titularisation). D’ailleurs, celui-ci sera titulaire face aux Fidji, là où Marcus Smith sera sur le banc.

Pour rappel, le XV de la Rose va disputer son dernier match avant la Coupe du Monde ce samedi 26 août, contre les Fidji. Après cela, Marcus Smith et ses coéquipiers auront les yeux tournés vers leur première rencontre du Mondial, contre l’Argentine (samedi 9 septembre).

