RUGBY. VIDEO. Vunipola nous fait une Farrell et l'Irlande punit l'Angleterre avant la Coupe du monde

L'Aviva Stadium de Dublin a été le théâtre d'un affrontement musclé ce samedi entre l'Irlande et l'Angleterre. Dans une démonstration pleine de maîtrise, les hommes d'Andy Farrell, ont dominé les hommes de Steve Borthwick de manière convaincante, 29 à 10. Une performance solide avant la Coupe du Monde (8 septembre-28 octobre).

Les cadres irlandais ont brillé, illustrant leur statut de favoris. Bundee Aki a ouvert les hostilités dès la 9e minute, suivi par Garry Ringrose à la 38e minute. Le rythme s'est intensifié après la mi-temps, avec des essais spectaculaires de James Lowe (55e), Mike Hansen (65e) et Keith Earls (73e), laissant l'Angleterre face à l'écart qui la sépare du Trèfle.



Sans un essai de Sinckler à la 71e, le score aurait été encore plus sévère. Cependant, le match a également été marqué par un coup de théâtre lorsque Vunipola, le numéro huit anglais, a été expulsé pour un plaquage dangereux. Ses espoirs de Coupe du Monde ainsi que ceux du capitaine Owen Farrell sont désormais en suspens.



Comme le centre, le 3e ligne a tout d'abord écopé d'un carton jaune pour une charge à l'épaule au niveau du visage. Une sanction qui a ensuite été changée en expulsion définitive. D'aucuns diront que le XV de la Rose se tire une balle dans le pied avant le Mondial. Pour rappel, Farrell avait été blanchi par la commission de discipline avant que World Rugby ne fasse appel. RUGBY. ''Dégoûtant !'', Farrell père s'en mêle et défend le fiston face aux critiquesCette victoire confirme la suprématie de l'Irlande et sa préparation prometteuse pour la Coupe du Monde. De son côté, l'Angleterre est loin d'avoir retrouvé le niveau qui était le sien en 2019 et qui lui avait permis de se hisser en finale en battant notamment les All Blacks avec la manière en demie.

Avec cette 12e victoire consécutive, l'Irlande se tourne vers son dernier match de préparation face aux Samoa, tandis que l'Angleterre attend le verdict de l'appel de Farrell et l'éventuelle suspension de Vunipola.



"Le match a été serré au début et nous devons nous améliorer et rester à quinze joueurs. Nous devons nous assurer que notre nombre de fautes est faible, a commenté Steve Borthwick à l'issue du match. Je peux dire que je compatis avec les fans qui peuvent être frustrés, mais il y a eu une certaine amélioration aujourd'hui". Il ne reste pas beaucoup de temps aux Anglais pour trouver la bonne formule.