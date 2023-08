VIDÉO. Après Farrell, un autre joueur anglais pourrait manquer la Coupe du Monde

Après le feuilleton Farrell, c'est au tour de Billy Vunipola de passer devant une commission de discipline indépendante. Ce dernier pourrait manquer la Coupe du Monde.

Décidément, les Anglais auraient besoin de revoir la hauteur de leurs plaquages en ce moment. Car après le carton rouge reçu par l'ouvreur Owen Farrell, c'est au tour du troisième ligne centre Billy Vunipola d'être convoqué par une commission de discipline indépendante. En effet, le joueur des Saracens est accusé d'avoir violé la règle 9. 13, concernant la santé des joueurs : ''un joueur ne doit pas plaquer un adversaire d'une manière dangereuse".

RUGBY. VIDEO. Vunipola nous fait une Farrell et l'Irlande punit l'Angleterre avant la Coupe du mondeNous sommes à la 51ème de la rencontre entre l'Irlande et l'Angleterre, lorsque le pilier Andrew Porter charge Vunipola. Celui-ci ne se baisse pas, et envoie directement son épaule dans la tête de l'Irlandais. Un plaquage haut, qui sera sanctionné d'un carton rouge. Le deuxième en deux matchs, après celui reçu par l'ouvreur Owen Farrell face au Pays de Galles.

Officiel - Billy Vunipola est convoqué devant une commission de discipline indépendante demain soir.



Le joueur est accusé d’avoir violé la règle 9.13 : un joueur ne doit pas plaquer un adversaire […] d'une manière dangereuse.pic.twitter.com/u7K4HpvVNb — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) August 21, 2023

Farrell toujours dans le flou, Vunipola pour le rejoindre ?

Depuis l'affaire Farrell (sans parler de celle de Sexton), la commission de discipline indépendante n'a pas très bonne réputation. Et pour cause, la différence de traitement agace certains supporters et joueurs (comme Pita Ahki, qui ne s'est pas privé de donner son avis). Mais voilà, suite à cela, World Rugby a décidé de s'en mêler, et de faire appel de la décision concernant Owen Farrell. Autrement dit, et malgré l'annulation de son carton rouge par la commission, le maître à jouer de l'Angleterre pourrait bel et bien manquer une partie du Mondial.

RUGBY. Le Toulousain Pita Ahki Dénonce les Disparités de Suspension : Moala vs. FarrellConcernant Vunipola, il serait (très) étonnant de voir le joueur de 30 ans s'en sortir sans le moindre match de suspension. Néanmoins, celui-ci pourra se targuer de n'avoir jusqu'alors reçu aucun carton rouge dans sa carrière professionnelle. Pour rappel, il ne reste qu'une seule rencontre de préparation au XV de la Rose (face aux Fidji), avant le début de la Coupe du Monde. De quoi inquiéter donc les supporters anglais, qui pourraient voir deux joueurs cadres être suspendus face à l'Argentine, lors du premier match de l'Angleterre (9 septembre). Affaire à suivre...

RUGBY. Retournement de situation dans l'affaire Farrell, finalement suspendu pour la Coupe du monde ?