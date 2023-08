RUGBY. Retournement de situation dans l'affaire Farrell, finalement suspendu pour la Coupe du monde ?

Le week-end dernier, l'ouvreur et capitaine du XV de la Rose, Owen Farrell, avait écopé d'un carton jaune suite à une percussion violente contre le Pays de Galles. Néanmoins, ce mauvais plaquage, devenu la marque de fabrique de l'Anglais, avait été converti en carton rouge suite au procédé "bunker".

En début de semaine, Farrell était alors passé en commission de discipline, où il s'était rendu physiquement pour défendre ses intérêts. Cette commission avait alors enlevé le carton à ce dernier, et a indiqué :"Après avoir examiné toutes les preuves, interrogé le joueur en détail et entendu les observations du représentant du joueur, le comité a conclu que le commissionnaire avait eu tort de transformer le carton jaune en carton rouge."

Une décision plus que litigieuse au vu du passif du joueur, qui est tout de même coutumier fait ! Néanmoins, nous apprenons ce matin que World Rugby fera appel de la décision d'Owen Farrell !

World Rugby a confirmé aujourd'hui à la Rugby Football Union et au Six Nations Rugby qu'il exercera son droit d'appel concernant la décision disciplinaire relative à Owen Farrell après un examen minutieux du rapport complet du Comité judiciaire indépendant reçu le 16 août.

World Rugby soutient sans réserve le rôle important que joue une procédure disciplinaire indépendante dans le maintien de l'intégrité et des valeurs du sport, en particulier en ce qui concerne le jeu déloyal impliquant un contact avec la tête. Le bien-être et la santé des joueurs est la priorité numéro une du sport, et la procédure relative au contact avec la tête ("Head Contact Process") est au cœur de cette mission pour le niveau de l'élite du rugby.

Après avoir examiné l'intégralité de la décision, World Rugby considère qu'un appel est justifié.

Conformément aux dispositions énoncées dans le Règlement 17, un Comité d'appel indépendant sera nommé pour statuer sur l'affaire dès que possible.