RUGBY. Un XV de France totalement remanié face aux Fidji : Alldritt et Danty enchaînent

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a dévoilé la composition du XV de France pour le match de préparation face aux Fidji samedi à Nantes.

Comme attendu, le XV de départ a été remanié par le staff. Seuls Grégory Alldritt et Jonathan Danty enchaînent après le match gagné à Saint-Etienne contre l'Écosse.



Pour Galthié, les Fidjiens sont les adversaires parfaits pour tester l'état d'esprit des Bleus. Ils vont non seulement proposer un gros défi physique mais aussi pour la défense tricolore.



Le sélectionneur a rappelé que cette équipe possède certains des meilleurs attaquants du monde. Ils les connaissent bien puisqu'ils évoluent pour la plupart en Top 14.



Avec la blessure de Romain Ntamack, Antoine Hastoy aura sa chance non seulement pendant ce match de préparation mais aussi à la Coupe du monde. Il devrait cependant être la doublure de Jalibert.



D'autres éléments jouent clairement leur place au Mondial. Ainsi, Arthur Vincent débutera au centre alors que Moefana sera à l'aile. De l'autre côté, le talentueux Louis Bielle-Biarrey voudra encore montrer qu'il est apte à participer à cette compétition malgré son jeune âge.



Devant, Verhaeghe et Cretin partent de plus loin. En troisième ligne, le XV de France possède certains des meilleurs joueurs du monde avec Ollivon et Alldritt. Le Lyonnais Cretin fait face à une sérieuse concurrence au poste. Quant à Verhaeghe, il joue également très gros mais pour l'heure, Romain Taofifenua n'est toujours pas apte.