RUGBY. Profiter de la Coupe du monde 2023 gratuitement ? C'est désormais possible !

Pour cette édition 2023 de la Coupe du monde en France, World Rugby a décidé de mettre les petits plats dans les grands en donnant un accès libre et gratuit de la compétition.

Une plateforme de streaming

Ce vendredi 25 août 2023, nous apprenons que World Rugby va mettre une plateforme de streaming en ligne pour la durée de la compétition ! La ligue internationale de rugby va s'associer au média britannique RugbyPass : "World Rugby se réjouit d'annoncer le lancement de RugbyPass TV, une plateforme de streaming d’envergure mondiale créée pour connecter les fans de rugby du monde entier plus étroitement avec le jeu qu'ils aiment, et ce gratuitement."

Ce sera alors une grande première dans l'histoire du rugby, car auparavant, jamais une plateforme de streaming n'a vu le jour. Avec ceci, l'objectif sera de surfer sur la vague de popularité que la Coupe du monde engendrera, afin d'attirer de nouveaux publics. Le président, Alain Gilpin s'est justement exprimé sur le sujet : " Il s'agit ainsi d’affirmer clairement notre intention de placer le sport sur la voie de la réussite, pour toutes nos fédérations, nos régions et l'écosystème du rugby au sens large, et c’est également le résultat d'une profonde transformation commerciale visant à concrétiser notre vision en une croissance significative. RugbyPass TV permettra d'approfondir les liens avec le public et d'accélérer la croissance au-delà de nos marchés traditionnels."

Pour les populations qui n'ont aucun accès

Lors d'une Coupe du monde, bons nombres de pays n'ont pas de diffuseurs pour regarder les matchs de leur équipe nationale durant la compétition. Ce dispositif que met en place World Rugby vient alors répondre à cette problématique, en assurant : "que la 10ème édition de l'épreuve masculine, l'année du 20ème anniversaire du sport, sera l'événement de rugby le plus largement accessible de tous les temps, en offrant une couverture en direct pour les pays où il n'existe pas d'accords de diffusion ou lorsque les détenteurs de droits ne diffusent pas tous les matchs en direct."

Les matchs seront alors retransmis, ainsi que les replays par ailleurs. Cette sortie inédite devrait permettre aux sports de dépasser certaines frontières encore non découvertes, et de placer le rugby encore plus haut dans la hiérarchie des sports les plus populaires du monde.

D'autres contenus disponibles

En plus des matchs de la Coupe du monde 2023, d'autres images et vidéos seront disponibles sur le site RugbyPass TV ! En effet, tous les matchs de la Coupe du monde, hommes et femmes, seront disponibles, du moment où ils ont été filmés. Tout cela représente environ plus de 10 000 heures de contenus, ce qui est considérable pour du libre accès. Il y aura aussi des reportages, des documentaires et les coulisses des plus grandes compétitions, produit exclusivement par World Rugby Studios.

Puis, World Rugby ne s'arrête pas là, car le rugby à sept sera aussi disponible en live sur la plateforme. À moins d'un des Jeux Olympiques en France, la croissance du rugby à sept ne fait qu'augmenter, et RugbyPass TV serait un bon moyen d'y contribuer.

Enfin, des statistiques et données plus précises que jamais seront disponibles sur le site de RugbyPass.com. Pour ce qui est des jeux, World Rugby proposera "Fantasy Rugby", sur l'application RWC 2023, qui sera aussi la première tentative de la ligue en matière de jeux vidéo.

