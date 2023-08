RUGBY. Skelton capitaine, Arnold et Foketi titulaires, voici la composition de l'Australie face à la France

Pour défier l'équipe de France, Eddie Jones conserve la confiance placée en certains joueurs et mets le brassard de capitaine autour du bras de Skelton.

Un pack jeune et prometteur

Sur le papier, le pack des Wallabies paraît jeune, avec notamment une troisième ligne d'une moyenne de 23 ans, et un pilier gauche de 22 ans ! Néanmoins, ces joueurs semblent avoir le crédit d'Eddie Jones, et enchaînent les sélections.

En première ligne, Angus Bell (22 ans), sera associé à Taniela Tupou à droite et David Porecki au talon. Les trois hommes seront titulaires pour la première fois ensemble, avec les blessures des joueurs plus expérimentés.

En parlant de joueurs avec de la bouteille, la seconde ligne se compose de deux joueurs bien connus du Top 14, en la personne de Richie Arnold et Will Skelton. Le colosse rochelais aura le capitanat lors de ce match, tandis qu'Arnold fêtera sa cinquième sélection seulement.

En troisième ligne, Rob Valetini, titulaire face aux Blacks, sera encadré par Fraser Mcreight et Tom Hooper. Contre la Nouvelle-Zélande, c'était la même troisième ligne qu'Eddie Jones avait titularisée.

Une belle ligne de trois-quarts

Face à la ligne d'arrières qu'a concoctée le staff de l'équipe de France, les Wallabies auront fort à faire. Néanmoins, de jeunes talents, à l'image de Mcdermott et Carter Gordon pourraient tirer leurs épingles du jeu. Les deux jeunes hommes seront sûrement les titulaires lors du Mondial, et enchaînent avec une troisième association de suite.

Ensuite, la paire de centres sera à surveiller de près, avec les talentueux Foketi et Petaia. Le numéro 12 fera son retour en sélection après 10 mois sans porter ce maillot, tandis que Jordan Petaia devient un peu plus un titulaire en puissance lors de chacune de ses sorties. À seulement 23 ans, il est le joueur le plus capé derrière (26 sélections.)

Le triangle arrière évoluera pour la première fois ensemble et reste peu expérimenté au niveau international, avec la présence de Suliasi Vunivalu, un ailier d'origine fidjienne qui n'a que 2 capes avec les Wallabies. De l'autre côté, Mark Nawaqanitawase cumule une quatrième apparition de suite. Enfin, Andrew Kallaway sera dans le champ profond.