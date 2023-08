VIDEO. RUGBY. Ce pilier australien surpuissant s'amuse avec une barre de... 300 kg !

Taniela Tupou, pilier de l'Australie connu pour être une vraie bûche, à encore une fois prouvé toute sa puissance lors d'une séance de musculation ! Impressionnant.

Le Thor Tongien

Taniela Tupou est un pilier international australien, qui évolue au Reds et également avec les Wallabies depuis 2017. Ce beau bébé de 135 kg sera de la partie à la Coupe du monde, et devrait même être titulaire en l'absence du capitaine Allan Alaataoa ! D'ailleurs, Tupou débutera bel et bien la rencontre ce samedi contre la France.

Mais si ce nom ne vous dit rien, peut-être que vous avez déjà entendu parler du "Thor Tongien", en référence à son gabarit et sa force tout droit sortie des derniers films Marvel ! Tupou a été repéré par les Queenslands à la suite de vidéos postées sur internet, ou ce dernier traversait le terrain en jouant aux quilles avec ses adversaires.

Lors du camp d'entraînement des Wallabies, ce dernier a tenu à montrer à ses partenaires que le plus costaud de la sélection, c'est bien lui !

Non, vous ne rêvez pas, Taniela Tupou vient de faire un squat, tranquillement, avec 300 kg sur le dos. La vidéo est d'autant plus impressionnante lorsque l'on voit la facilité avec laquelle il descend, puis remonte. Utile en mêlée fermée ? L'avenir nous le dira !

Coutumier du fait ?

Avec cette vidéo, Taniela Tupou n'en est pas à son coup d'essai, car le pilier d'origine tongienne filme régulièrement ses performances en salle de musculations. Il y a quelques mois, alors qu'il soignait une rupture du tendon d'Achille, Tupou soulevait des barres à 200 kg, un bon moyen de récupérer finalement.

VIDEO. À 100 jours du Mondial, ''THE TONGAN THOR'' Taniela Tupou plie des barres à squats à la muscu

L'année dernière, alors que Joe Marler avait posté une vidéo avec 160 kg posés sur la barre de développé couché, le Thor Tongien avait répliqué à sa manière. Ce dernier avait donc été filmé avec les Wallabies, en salle de musculation et avec tous les regards branchés sur lui, soulevant 180 kg avec une aisance presque insolente...

Longtemps dans l'ombre d'Alaatoa, et rangé dans la catégorie des "impacts players", Taniela Tupou n'a jamais semblé être à la hauteur de toutes les espérances placées en lui. Il y a quelques années, ce monstre avait été annoncé comme la relève internationale à ce poste. Néanmoins, à tout juste 27 ans, il pourrait bien devenir un des meilleurs piliers du monde s'il parvient enfin à s'imposer en sélection.

