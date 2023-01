Top 14. Mais qui est Torsten van Jaarsveld, ce talonneur namibien qui a planté un doublé à Chaban-Delmas ?

Torsten van Jaarsveld, ce nom ne vous dit surement pas grand-chose, et c'est normal ! Découvrons ce talonneur namibien, qui a atterri en Top 14 et qui fait le bonheur de Bayonne.

Un Namibien en Top 14

Fait assez rare pour être souligné, un international namibien évolue en Top 14 cette saison, à Bayonne, club qu'il a rejoint en 2018. D'habitude, les joueurs issus de la Namibie ont plutôt tendance à jouer en Super Rugby ou en Currie Cup, dans des provinces sud-africaines dans la majeure partie du temps. C'est d'abord la route qu'a empruntée Torsten van Jaarsveld qui évoluait en Super Rugby chez les Pumas au début de sa carrière, puis avec la franchise des Cheetahs, pour enfin rejoindre le Pays basque il y a maintenant 4 saisons. Désormais, le talonneur est âgé de 35 ans, et regarde plus en arrière qu'en avant ! Néanmoins, fort d'une saison remarquée en Pro D2 l'année dernière, avec un titre de champion de France à la clé, le voici qui retrouve ses jambes de 20 ans ! Cette année, le robuste joueur est un remplaçant de luxe pour le staff bayonnais, qui sait parfaitement qu'il peut compter sur ce soldat exemplaire pour rendre une copie propre. Depuis le début de saison, il n'a connu qu'une seule titularisation, pour un total de 8 matchs joués. Pour les supporters, Torsten van Jaarsveld est un petit peu la coqueluche, et au vu de ses prestations, nous comprenons mieux pourquoi ! Il faut dire que l'ancien des Cheetahs a de l'énergie à revendre, et il fait partie de ces talonneurs au profil dynamique, à l'aise ballon en main et qui ne rechigne pas lorsqu'il est question de batailler. Dans une équipe décomplexée comme Bayonne, van Jaarsveld est comme un poisson dans l'eau et compte bien profiter des derniers matchs qu'il lui reste à jouer.

Buros, Lopez, Lucu, ils ont animé cet UBB/Bayonne et fait causer les supporters sur Twitter



Une entrée fracassante contre Bordeaux

Avant le match déjà, bons nombres de supporters souhaitaient le voir démarrer la rencontre ! Cette tendance s'est amplifiée au cours de la partie, et sur Twitter, les fervents admirateurs de l'Aviron Bayonnais ont continué de témoigner leurs envies de voir Torsten van Jaarsveld rentrer sur le pré. En effet, il faut dire que lors de sa dernière apparition sous le maillot ciel et blanc, le Namibien avait surpris son monde, en faisant un excellent match, menant son équipe à la victoire face à l'ASM, hors de ses bases. Ce jour-là, il avait également inscrit un essai en début de rencontre. Contre l'UBB, c'est alors que, peu après la deuxième mi-temps, à la 47 ème minute, van Jaarsveld fit son apparition. Très vite, son activité et son sens du combat ont enclenché une nouvelle dynamique, ce qui a même permis à Bayonne de gagner la seconde mi-temps. De plus, Torsten van Jaarsveld s'est offert le luxe d'inscrire un doublé en fin de match, dans les 10 dernières minutes. Le premier est le fruit d'un travail se sape des avants de Bayonne, sur ballon porté, et parfaitement conduit par ce joueur expérimenté. Le second en est la copie conforme, de l'autre côté du terrain cette fois, mais avec la même maîtrise. Si le joueur ne sera sûrement pas cette saison un titulaire indiscutable de l'Aviron Bayonnais, il sera tout de même un élément très important du groupe, qui aura besoin de toute son expérience pour continuer son bonhomme de chemin en Top 14. Torsten van Jaarsveld sera en fin de contrat au terme de la saison 2022-2023 de Top 14, mais devrait tout de même poursuivre son aventure sur les terrains de rugby.

TRANSFERT. Après Iturria, Bayonne réalise un autre gros coup en attirant une pépite de l'UBB