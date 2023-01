TRANSFERT. Après Iturria, Bayonne réalise un autre gros coup en attirant une pépite de l'UBB

Ce jeudi, l'Aviron Bayonnais a officialisé la venue du 3/4 polyvalent de l'UBB, Federico Mori pour les trois prochaines saisons. Un gros coup, après celui d'Iturria.

TOP 14. Expérience, leadership... Que peut apporter Arthur Iturria à Bayonne ?L'Aviron Bayonnais serait-il en train de rentrer dans une autre dimension ? Habitué à jouer le maintien en Top 14 ces dernières années, le club basque réalise une première partie de saison exceptionnelle ! 5ème du championnat devant des équipes comme l'UBB, le MHR ou encore Toulon, Bayonne surprend week-end après week-end. Si bien que les hommes de Patat pourraient être la surprise de cette fin de saison. Mais voilà, le club veut travailler correctement sur le long terme, et souhaite donc se renforcer dès juin prochain. Pour ce faire, Bayonne a déjà officialisé l'arrivée du troisième ligne international Arthur Iturria pour la saison prochaine, il y a de ça quelques semaines. Un gros coup qui, on s'en doutait, allait s'accompagner d'autres transferts tout aussi intéressants. Un pressentiment confirmé, puisque le club basque a confirmé ce jeudi la venue pour la saison prochaine du 3/4 polyvalent de l'UBB, Federico Mori !

Le centre / ailier international Italien de l'UBB, Fédérico Mori, rejoint l'Aviron Bayonnais à partir de la saison prochaine pour 3 ans



Bienvenue chez toi, Ongi Etorri Fédérico ! pic.twitter.com/hKJDaMAI3a — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) January 5, 2023

À 22 ans, celui qui a débarqué à l'UBB lors de l'été 2021 est aujourd'hui l'un des plus grands espoirs de la sélection italienne (12 sélections). Mais voilà, face à l'arrivée de Damian Penaud, ainsi que le possible retour de Radradra à Bordeaux, Mori a certainement senti le vent tourner, et a donc choisi de se relancer dans un autre club de Top 14. Et quoi de mieux que Bayonne pour cela ! Sous contrat jusqu'en 2026, l'Italien n'aura certainement aucun mal à se faire une place dans l'effectif basque. Il pourrait d'ailleurs former une paire de centres aussi redoutable que complémentaire, avec le Fijdien Maqala. En bref, un très gros coup pour Bayonne ! À noter également que le troisième ligne de La Rochelle Rémi Bourdeau rejoindrait également l'Aviron Bayonnais, selon Sud-Ouest.

