TOP 14. Pourquoi Bayonne peut réellement croire au Top 6 ?

Actuellement 6ème du Top 14, l’Aviron Bayonnais réalise un excellent début de saison. De quoi même nous interroger sur la place que le club basque occupera à la fin.

S’il y a bien un club qui crée la surprise à la mi-saison, c’est bien l’Aviron Bayonnais. Seul promu cette année en Top 14, le club basque est, à mi-parcours, 6ème du championnat, devant des grosses écuries comme Bordeaux, Toulon ou encore Lyon. Un classement possible grâce à une invincibilité à domicile, mais aussi à quelques bons résultats à l’extérieur, comme face à Clermont ou récemment, contre Pau. Autant vous dire que si les hommes de Patat continuent sur leur lancée, le maintien devrait être acquis très rapidement. Mais voilà, alors que de nombreuses équipes peinent à trouver leur rythme cette saison, Bayonne pourrait bien en profiter de son côté, et pourquoi pas, arracher une place dans les 6 ! C’est en tout cas un scénario qui est loin d’être inimaginable…

Dans le bon wagon après 13 journées de championnat, Bayonne sait que le plus dur reste à faire. En effet, s’ils veulent espérer plus que le ventre mou, les coéquipiers de Lopez devront faire preuve de constance, et notamment à domicile, où de gros matchs les attendent (Toulon, Montpellier, Stade Français). Mais voilà, contrairement aux grosses écuries du championnat, l’Aviron Bayonnais aura la chance de n’être que très peu (voire pas du tout) impacté par la période doublons, lors du Tournoi des 6 Nations. Un moment toujours compliqué à passer pour certaines écuries, et qui pourrait donc faire l’affaire des Basques. Par exemple, durant le mois de février, Bayonne se déplacera au Stade Toulousain, privé de ses cadres. De plus, les Basques ne vont certainement se concentrer que sur une seule compétition (le Top 14), là où La Rochelle, Clermont, ou encore Montpellier tenteront leur chance en Champions Cup, et y laisseront automatiquement des forces. En bref, le scénario où Bayonne crée la surprise est loin d’être utopique, même si le chemin sera dur. Machenaud and co devront, dans les prochaines semaines, engranger un maximum de points, afin de continuer à installer le doute chez ses concurrents. D’autant que la fin de saison des Basques s’annoncent rude, avec des déplacements à Lyon et La Rochelle, et deux réceptions de haut-niveau, face au MHR et Clermont…

