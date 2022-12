TOP 14. Bayonne dans le Top 6 à la mi-saison ? Loin d’être impossible

Actuellement 7ème du Top 14 à égalité avec Lyon et Montpellier, Bayonne pourrait très bien intégrer le Top 6 après cette 13ème journée.

Seul promu cette saison en Top 14, l'Aviron Bayonnais réalise une première partie de saison assez dingue. 7èmes devant des équipes comme Bordeaux, Toulon ou encore Castres, les coéquipiers de Camille Lopez font forte impression, et notamment à domicile, puisque ces derniers sont invaincus (6 victoires sur 6 rencontres, 24 points pris sur 30). Une invincibilité qui s'accompagne de belles prestations à l'extérieur, comme sur la pelouse de l'ASM, où les Bayonnais se sont imposés dans un match dingue (seul succès hors de leurs terres). En bref, 4 mois de haut-niveau, surtout pour un promu, qui semble ne pas avoir de limite en championnat. Pour preuve, Bayonne pourrait très bien finir l'année 2022 dans le Top 6, autrement dit dans les places qualificatives aux phases finales du Top 14 !

RUGBY. Et si Bayonne venait gâcher la fête parmi les cadors du Top 14 ? Bayonne sur le podium ?

En effet, le club basque se déplace ce week-end sur la pelouse de la Section Paloise, actuellement 12ème. Et en cas de succès au stade du Hameau, Machenaud et les siens pourraient gagner de nombreuses places au classement, en fonction bien sûr des autres résultats. À commencer par les rencontres Racing - Stade Français et Toulon - Lyon : en cas de victoire des locaux, les Bayonnais passeraient devant le LOU et Paris, et s'installeraient confortablement en haut du classement. L'on pourrait même imaginer que l'Aviron intègre le podium à l'issue de cette journée ! Pour cela, il faudrait également que La Rochelle (qui reçoit l'UBB) et Montpellier (qui reçoit l'USAP) s'inclinent également. Un scénario, presque impossible, on vous l'accorde. Néanmoins, toutes ces suppositions en disent long sur la forme actuelle du club basque. Les hommes de Patat sont sûrs de leurs forces, et s'ils continuent sur cette lancée, nul doute que le maintien dans l'élite sera assuré très rapidement.

RUGBY. Lopez à Bayonne : le cerveau d'un collectif qui peut croire aux phases finales de Top 14 ?