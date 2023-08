RUGBY. France, Irlande, Nouvelle-Zélande, quelle sera la première nation mondiale avant la Coupe du monde ?

World Rugby a dévoilé les possibles permutations de classement à quelques semaines de la Coupe du Monde de Rugby 2023. La France pourrait reculer.

A l'orée du troisième match de préparation du XV de France face aux Fidji à Nantes, Et ça risque de déménager sévère selon les résultats du week-end alors que l'Irlande et l'Angleterre s'affrontent. Sans jouer, les All Blacks pourraient y gagner !

Parlons en premier lieu de ce qui nous intéresse directement, à savoir l'équipe de France, si elle venait à trébucher face aux Fidji. Une issue redoutée qui pourrait la faire glisser à la quatrième place. Les Fidji, vaillants et déterminés, vont-ils jouer les trouble-fêtes ? Un succès tricolore en revanche n'améliorera pas le classement des Bleus.

Ce samedi, l'affrontement entre l'Irlande et l'Angleterre, au stade Aviva, pourrait avoir de sérieuses répercutions. Si le sort tourne en faveur des Anglais, l'Irlande devra dire adieu à sa première place au classement mondial, cédant ainsi le sceptre à la Nouvelle-Zélande. Des Néo-Zélandais qui ne rejoueront pas avant le 25 août face aux Springboks.

L'Afrique du Sud pourrait bien prendre le relais en troisième position si elle terrasse le Pays de Galles à Cardiff. Un jeu des chaises musicales qui pourrait se jouer indépendamment des résultats des Bleus face aux Fidji. Pour rappel, les Îliens n'ont jamais goûté aux délices d'une place au-delà du huitième rang.



Si une victoire éclatante sur la France se combine à une prouesse similaire de l'Irlande contre l'Angleterre, la sixième place les attend, les défiant de rêver plus grand que jamais lors du Mondial. Dans la poule d'une Australie moribonde et de Gallois en recherche de confiance, les Fidjiens pourraient bien créer la surprise.

Gardons aussi un œil avisé sur l'Angleterre, qui devra donc triompher de l'Irlande avec une marge de plus de 15 points pour ravir la cinquième place et ainsi échanger de position avec l'Écosse. Quant aux Gallois, ils pourraient passer du 10e au 7e rang s'ils renversent l'Afrique du Sud avec une marge imposante, et si les Fidji échouent à terrasser la France.

Si d'aucuns estiment que ce classement n'a que peu d'intérêt, il est pour d'autres le reflet de la forme des équipes. Pour rappel, l'Irlande n'a plus quitté la première place depuis l'été dernier, cédant le premier rang qu'une petite semaine à l'équipe de France. Reculer dans le classement mondial, c'est aussi abandonner un peu de pression au profit de la concurrence. Dans le cas du XV de France, ce ne serait pas une mauvaise chose.