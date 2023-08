VIDÉO. Avec un rugby divinement beau, Capuozzo et l’Italie balayent le Japon

L’Italie a réalisé une prestation XXL face au Japon. À Trévise, les Transalpins ont fait le plein de confiance avant d’aborder le mondial.

Sauf quand elle arrive contre nous, la victoire d’autres latins au rugby a souvent tendance à faire chaud au cœur. Alors, quand elle a lieu avec la manière, c’est encore mieux ! Ce samedi 26 août, l’Italie recevait le Japon à Trévise. Pour ce dernier match de préparation au mondial, les Transalpins se sont largement défaits des Asiatiques. Score final : 42 à 21.

L’Italie et Ioane sont sur un nuage

Dans le camp italien, l’animation offensive a été menée d’une main de maître. Avec 24 défenseurs battus et 9 offload, Ange Capuozzo et ses coéquipiers ont envoyé du jeu. Véritable phénomène sur ces 80 minutes, l’ailier Monty Ioane y est allé de son triplé. L’ancien Toulousain Martin Page-Relo a même inscrit son premier essai international en toute fin de match sur une interception.

Le premier essai italien, inscrit par Varney à la 6ᵉ minute, donnait déjà la donne. Un beau mouvement collectif envoyait une Italie confiante dans l’en-but. Presque toutes les réalisations de ce match ont été marquées par des beaux gestes offensifs. La merveille de passe au pied d’Ange Capuozzo au cœur du jeu pour Ioane en est la preuve. Le deuxième essai de l’ailier à la 56ᵉ minute en est la fabuleuse confirmation. À proximité de la ligne de touche, Varney sort la gonfle du ruck à 30 mètres de la terre à défendre pour les Nippons. Ainsi, 9 passes et 2 offload plus tard, l’Australien d’origine retourne à l’essai.

RUGBY. Gonzalo Quesada sélectionneur ? Voici le pari fou de l’Italie pour 2024 !

Défensivement, les hommes de Kieran Crowley ne se sont pas échappés. Alors que la possession de balle entre les deux équipes était similaire, l’Italie termine avec un meilleur pourcentage de plaquages réussis et plus d’étreintes au compteur. Hormis le pilier gauche Ivan Nemer, tous les joueurs du pack et la paire de centres terminent avec plus de 10 plaquages réussis. Simone Ferrari (17), Giacomo Nicotera (18) et Michele Lamaro (20) se sont particulièrement illustrés dans ce registre.

Après 4 prestations convaincantes en préparation du mondial, les Azzurri ont fait le plein de confiance. Néanmoins, la tâche sera bien compliquée cet automne. Paolo Garbisi et ses coéquipiers sont dans une poule complexe où la France et la Nouvelle-Zélande font office de favoris. Plus compliqué encore, les Italiens affrontent ces deux nations coup sur coup en l’espace d’une semaine.

RUGBY. Six mois après, Ange Capuozzo de retour avec la Squadra Azzurra !

Le Japon déçoit encore

Côté Japonais, la partition est peu rassurante. Certes, les trois essais asiatiques sont de belles réalisations faites dans le mouvement. Néanmoins, ils ont fait preuve d’un réalisme marqué pour les inscrire, car la physionomie globale du match ne les mettait pas autant en valeur. En défense, les visiteurs ratent presque 20% de leurs plaquages ce samedi.

Mal organisé défensivement et offensivement, le Japon sauve l’honneur par quelques fulgurances individuelles ou collectives. Même face à une Angleterre en piteux état, il semble compliqué d’imaginer le groupe de Jamie Joseph venir à bout de ceux de Steve Borthwick. Toutefois, si cela venait à arriver, ce ne serait pas la première fois que le Japon créerait la surprise.

RUGBY. La magie du Japon sur le point de s’effondrer lors de la Coupe du monde en France ?