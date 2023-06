RUGBY. Gonzalo Quesada sélectionneur ? Voici le pari fou de l’Italie pour 2024 !

Selon le Midi Olympique, Gonzalo Quesada est courtisé par la fédération italienne qui souhaite en faire son futur sélectionneur.

Après avoir tenté de faire signer Guy Novès, il y a quelques années, la sélection italienne veut séduire un autre entraîneur emblématique du Top 14. En effet, l’organisme dirigeant du rugby italien est tombé sous le charme de l’Argentin Gonzalo Quesada, selon le Midi Olympique. Une opportunité qui n’est pas négligeable et dont le poste, actuellement occupé par Kieran Crowley, serait libre en juin 2024.

Ancien entraîneur du Stade Français, il a quitté ses fonctions en étant déjà courtisé par pas mal de prétendants, comme le LOU Rugby ou le Montpellier HR. Mais, toujours selon le Midol, le manager aurait tenu des propos qui laisserait penser à un départ loin de l’effervescence du Top 14. Réclamant une coupure dans ses activités, Gonzalo Quesada a déclaré ceci : “J’ai des échanges (avec des clubs), mais mon idée principale, c’est de couper un peu. J’ai une envie énorme de continuer à entraîner. Je pense être meilleur entraîneur, meilleur manager que lorsque je suis arrivé. Mais, il me faut bien choisir mon futur projet.”

Un rugby italien en pleine reconstruction

Pour rompre avec le rythme infernal du championnat, quoi de mieux qu'un attrayant rôle de sélectionneur. Bien plus présent en amont, l’ancien Parisien pourrait ainsi participer aux modifications profondes qui s’opèrent dans le rugby à XV italien. Élu à la tête de la Fédération italienne de rugby en 2021, Marzio Innocenti veut changer l’ovalie du pays à la botte. Au cœur de son projet, le rugby italien est roi. Il souhaite notamment mettre sur le devant de la scène le Top 10 italien, délaissé depuis l’apparition des franchises italiennes en URC. Un pari plutôt réussi pour l’instant, puisque l’audience de la finale de la saison 2022-2023, diffusée en clair en Italie, a attiré pas moins de 400 000 spectateurs. Une audience supérieure à la quasi-totalité des rencontres italiennes d’United Rugby Championship en 2021, dont seulement 4 matchs ont conquis plus de 200 000 téléspectateurs. En parallèle, les sélections jeunes et seniors de l'Italie affichent un excellent niveau comparé aux dernières années de disette. L'arrivée de Gonzalo Quesada en tant qu'homme fort de l'équipe senior pourrait alors devenir un plus non-négligeable...

