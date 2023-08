RUGBY. Six mois après, Ange Capuozzo de retour avec la Squadra Azzurra !

Le chouchou du public d'Ernest Wallon est de retour sur un terrain de rugby. À trois semaines de la Coupe du monde, le plus Français des Italiens retrouve sa sélection.

La fin d'une mauvaise passe ?

Après presque six mois d'indisponibilité, l'arrière ou ailier du Stade Toulousain va retrouver le niveau international ce week-end face à la Roumanie. Cette saison, Ange Capuozzo a fait se lever le stade Ernest-Wallon, avant de se blesser, malheureusement.

En effet, le joueur de 23 ans, qui compte 10 sélections, s'était blessé à l'omoplate en février durant le Tournoi des 6 Nations face à l'Irlande. Quelques mois plus tard, ce dernier avait tenté de rechausser les crampons face à Lyon en Top 14 (22eme journée), et avait dû quitter la pelouse à la 13ᵉ minute de jeu.

Son sélectionneur, Kieran Crowley, est optimiste vis-à-vis de son joueur : "C'est très important pour Ange de retrouver le terrain puisqu'il a joué moins de 15 minutes ces six derniers mois. Il a besoin de retrouver sa confiance et du temps de jeu. Il devrait jouer entre 50 et 60 minutes (samedi) et on verra ensuite comment il se sent. Sur ce qu'il montre à l'entraînement où il travaille très bien, il est prêt." (Eurosport)

Futur adversaire de la France

Durant la Coupe du monde, le Toulousain va retrouver ses potes de club ! La Squadra Azzurra se trouve dans la même poule que l'équipe de France. Les deux nations se joueront le 6 octobre, au Parc Olympique Lyonnais. La Nouvelle-Zélande, la Namibie et l'Urugay seront aussi de la partie dans ce groupe A.

Néanmoins, si ce retour est une bonne nouvelle en Italie, les fans commencent à s'inquiéter grandement. Les coéquipiers de Capuozzo n'ont plus gagné depuis novembre 2022, et accumulent 8 défaites d'affilée.

Face à la Roumanie, l'Italie devrait se redonner un peu de confiance avant le Mondial. Nos voisins transalpins affronteront ensuite le Japon, le 26 août à Trevise.

Autre fait marquant de cette rencontre, les frères Garbisi (Alessandro et Paolo), seront associés pour la première fois à la charnière ! Nous retrouvons également des cadres de la sélection comme Lamaro, Ioane, Negri ou encore Cannone.