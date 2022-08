RUGBY. La presse étrangère analyse le nouveau fiasco de Foster et des All Blacks

Battus par les Pumas pour la première fois de leur histoire en Nouvelle-Zélande, les All Blacks ont beaucoup de choses à travailler pour retrouver leur niveau.

RESUME VIDEO. Boffelli porte les Pumas vers un succès historique face à des All Blacks indisciplinés"Les critiques ne vont pas s'arrêter de si tôt, pas après un énième navet des All Blacks", lance le site néo-zélandais Stuff. Si la victoire contre les Springboks à l'Ellis Park avaient donné un peu d'air à Ian Foster. Le sélectionneur des All Blacks se retrouvent à nouveau dans l'oeil du cyclone. Ce succès face aux Boks n'était peut-être que de la poudre aux yeux. "Les All Blacks, qui avaient remporté 31 des 33 matches contre l'Argentine, ont maintenant perdu quatre des six tests joués cette année, et six de leurs huit derniers depuis l'année dernière." Joe Schmidt a rejoint l'équipe d'entraîneurs et il y a un gros travail à faire en attaque, en touche, à vrai dire presque tout, analyse le Telegraph. Avec de telles statistiques en attaque, les Néo-Zélandais qu'on connaissait n'auraient fait qu'une bouchée des Argentins par le passé. Mais ça, c'était avant. "Les All Blacks, à nouveau coupables d'une attaque maladroite, ont eu leurs chances de tuer le match, y compris dans la dernière minute", mais le lancer de Codie Taylor à quelques mètres de la Terre promise n'était pas droit.



Pour ceux qui ont fait le déplacement au stade Orangetheory après avoir attendu six longues années pour que les All Blacks reviennent à Christchurch, "il est juste de dire qu'ils n'ont pas eu droit à un match mémorable." L'officiel a sifflé 13 fois dans le premier acte pour des hors-jeu, des fautes au sol et des plaquages irréguliers. "Même les All Blacks qui ne jouaient pas, assis à côté des tribunes des médias, semblaient s'ennuyer", ajoute Stuff. Au jeu des fautes, ce sont les locaux qui ont perdu avec 14 pénalités concédées durant la rencontre. "Grâce à la précision de son ailier, l'Argentine n'était menée que par trois à la pause, 15-12." Auteur de 20 des 25 points de son équipe, il a largement participé à ce succès historique. "Corrigez la mêlée avant de l'associer à son attaque vive et l'Argentine sera un gros morceau" en vue de la Coupe du monde. Ajoutez à cela une excellente rush défense, et vous obtenez une équipe capable toutes les meilleures nations du monde. RUGBY. Dominateurs mais dominés, les All Blacks ont donné le bâton pour se faire battreCôté néo-zélandais, on a essayé de faire bonne figure tout en sachant pertinemment que cette inconstance ne peut pas durer. La fédération a accordé sa confiance à Foster jusqu'à la Coupe du monde. Mais elle ne peut ignorer la colère des fans. Le sélectionneur a confié qu'il ne perdait pas patience, mais il ne peut pas jouer la carte de l'insensibilité face aux critiques. "C'est un travail difficile quand l'équipe n'est pas, en quelque sorte, à 100% chaque semaine." Il sait à quel point ça demande du travail et du temps pour y parvenir. Seulement voilà, il reste une grosse année avant le Mondial et les matchs ne seront pas plus faciles à l'avenir. Le prochain face aux Pumas à Hamilton sera sans doute plus compliqué si Foster ne parvient pas à faire progresser son groupe. La pression est plus que jamais sur les épaules des All Blacks. Tandis que les Pumas seront pleins de confiance à l'idée de réaliser un impensable doublé. VIDEO. Rugby Championship. Victoire record de l'Argentine sur l'Australie avec 7 essais marqués