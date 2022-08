RUGBY. Dominateurs mais dominés, les All Blacks ont donné le bâton pour se faire battre

On l'a dit, l'attaque néo-zélandaise a manqué d'idées et de solutions face à l'excellente défaite argentine. Si Mo'unga s'est démené avec 104 mètres parcourus en 11 courses, il n'a sans doute pas assez varié le jeu pour mettre à mal le rideau défensif des Pumas. Et que dire de Smith qui s'est contenté de faire des passes (60) sans porter le cuir. Il y a sûrement un changement de stratégie (et d'hommes ?) à faire pour le match retour.