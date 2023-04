RUGBY. Fin de saison pour Barlot, le XV de France doit-il s’inquiéter pour ses talonneurs ?

Touché aux cervicales, Gaëtan Barlot ne pourra pas disputer la fin de saison avec le Castres Olympique. Une tuile pour le XV de France ?

Ce samedi 22 avril, Gaëtan Barlot est sorti sur civière à l’occasion du match entre le Castres Olympique et le RC Toulon. Touché aux cervicales, le talonneur international ne sera pas en mesure de finir la saison de Top 14 selon Rugbyrama. À quelques mois de la Coupe du monde et en parallèle de la blessure de Julien Marchand, l’habituel régiment de lanceur en touche est passé par l’infirmerie. D’autant plus que Pierre Bourgarit et Peato Mauvaka sont également passés par l’infirmerie plus tôt dans l’année.

Avec 7 sélections au compteur, le Castrais a commencé son aventure en Bleu du côté de l’Australie. Avec une victoire historique chez les Gold and Green, il arrache un billet sur le long terme dans la liste de Fabien Galthié. Malgré une saison en demi-teinte, la confiance avait même été renouvelée au dernier Tournoi des Six Nations. Il y avait joué les trois premiers matchs en tant que remplaçant.

Les solutions ne manquent pas, mais…

Dans l’histoire du XV de France, les amateurs de rugby ont rarement connu un réservoir de joueurs aussi prolifique. À certains postes plus qu’à d’autres, le choix du roi se fait ressentir. Par exemple, c’est le cas du talonneur. Habituellement assuré par Julien Marchand et Peato Mauvaka, on compte d’autres joueurs de grande qualité à ce poste au-delà de ces prétendants. Parmi eux, Gaëtan Barlot fait office de troisième choix affirmé. Derrière lui, Pierre Bourgarit semble être le plus prompt à décrocher une place au mondial. Le Stade Rochelais réalise une saison impressionnante et son talonneur titulaire n’y est pas pour rien.

Néanmoins, avec Barlot désormais out, l’intégralité des talonneurs susceptibles d’être appelés sont toujours engagés dans deux compétitions. Même si d’autres joueurs montrent un bon niveau en Top 14 au talon, faute est d’avouer que les habituels appelés restent des valeurs sûres (et rassurantes) au niveau international. En parallèle, ces blessures empêchent également les joueurs de se remettre en selle sur certains secteurs de jeu. Depuis quelques mois, les performances en touche des talonneurs toulousains ne sont pas à leur meilleur niveau. Principal fournisseur à ce poste, chaque semaine passée à l’infirmerie ne permet pas de régler la mire. En plus de l’absence, c’est également le manque de rythme qui peut être préjudiciable pour ces derniers, surtout quand les rencontres au niveau d’intensité le plus proche du niveau international pointent le bout de leur nez.

