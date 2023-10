RUGBY. Défaits, mais heureux : le Chili est le ''bon clown'' de la Coupe du monde

Pour sa première participation à la Coupe du monde de rugby, le Chili a montré un beau visage dans le jeu malgré des défaites sans surprise.

Ils n’étaient pas attendus. Il y a encore quelques années, les Chiliens se seraient sûrement imaginé regarder cette Coupe du monde dans le club house de Selknam, franchise nationale en Super Rugby Americas. Bière à la main, ils auraient rêvé d’affronter les meilleurs joueurs du monde.

Oui, mais voilà, le rêve est devenu (rapidement) réalité. Face à son projet de développement rugbystique, le Chili a été précoce. Aidé financièrement et matériellement par l’État chilien, Los Condores avaient prévu d’être de la partie en Australie, en 2027. Leur qualification après une victoire homérique face aux USA en juillet 2022 a accéléré le processus. Largement vaincus par le Japon, les Samoa, l'Angleterre puis l'Argentine, ils quittent désormais la Coupe du monde.

Le Chili, un perdant bienheureux

Lors de l’ultime conférence de presse d’après-match des Sud-américains, le sélectionneur Pablo Lemoine a fait suite à une de ses anciennes déclarations. Il avait désigné sa formation et d’autres comme des “clowns” parmi les grosses nations. Au final, l’Uruguayen et ancien joueur du Stade Français déclarait ceci :

On est de bons clowns, c’est pour ça. J’ai déjà vécu ça en tant que joueur, en Australie, d’entrer sur le terrain et de tomber sur des équipes d’un niveau extraordinaire. Quand je me suis mis à la place de mes joueurs, je savais ce qu’ils ressentaient et j’ai eu cette réaction, car ça faisait mal. Il faut que les joueurs vivent leur propre expérience et qu’ils connaissent ce niveau. Aujourd’hui, on était pas mal. Les 71 points pris la semaine dernière nous ont servis de leçon et on a appris. Ce n’est pas un match perdu.”

En parlant d'apprentissage, le sélectionneur du Chili évoque aussi l'avenir. Il affirme vouloir "lancer un processus plus exigeant et ambitieux" qu'auparavant. En faisant ça, il espère pouvoir suivre l'exemple de l'Argentine, entre autres. En tout cas, il l'assure, le rugby au Chili "est sur la bonne voie".

Le Chili lors de son premier match de Coupe du monde face au Japon (Justin Setterfield - World Rugby)

En complément, le capitaine Martin Sigren a aussi appuyé cette idée. Selon lui, une Coupe du monde est difficile à appréhender pour un groupe qui n’en a jamais disputé. Face aux médias, il affirme ceci :

On peut avoir le sourire et être fiers de ce qu’on a fait. On n’était pas là pour faire un résultat à proprement parler, mais pour participer. Ce qu’on voulait, c’était générer des émotions et faire preuve de résilience pour que les gens se reconnaissent dans cette équipe. On a tout donné, on a gagné le droit de repartir avec la tête haute.[...] Franchement, c’était compliqué d’imaginer ce à quoi s’attendre. Je crois que le fait de ne pas savoir vraiment à quoi nous attendre nous a aidés à contrôler notre nervosité. J’étais un peu prêt à tout. Maintenant que je l’ai vécu, je me rends compte de cette folie, de cette énergie que l’on retire et le plaisir d’un tel événement.”

La Coupe du monde et ses mystères

Désormais mondialistes, le Chili quitte cette Coupe du monde de rugby à la (logique) dernière place de la poule D. Alors certes, ce groupe accueillait beaucoup d’équipes en méforme, mais elles restaient d’un tout autre calibre. Il faut dire qu’au milieu du Japon, de l’Argentine, de l’Angleterre et des Samoa, il y avait peu de place.

À défaut d’en trouver sur les tableaux des scores, les Chiliens sont allés se loger dans le cœur des supporters. Aux quatre coins de la France, la nation sud-américaine a épaté par son jeu osé et ses joueurs à la vista inattendue. Avec un bon nombre de joueurs basés au pays, certains ont attirés les regards, à l’image de la charnière composée de Marcelo Torrealba et Rodrigo Fernández.

Le groupe du Chili venu en France pour disputer la Coupe du monde de rugby. (World Rugby)

Dans un sport où les nouvelles têtes se font particulièrement rares, le précédent nouveau venu était la Russie. Son arrivée s’était faite en… 2011. Avec une apparition d’une telle fraîcheur, World Rugby persiste à promouvoir une Coupe du monde de rugby à 24 équipes dès 2027. Qui sait, peut-être le condor pourrait faire son nid dans le rugby international…

