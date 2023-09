VIDEO. Après une somptueuse course de 70 mètres, le Chili marque son premier essai en Coupe du monde

Pour la première fois de son histoire, le Chili dispute une Coupe du monde de rugby. Pour l’occasion, ils ouvrent le score face au Japon.

Ce dimanche 10 septembre, un nouveau chapitre de l’histoire du mondial s’écrit. Au Stadium de Toulouse, le Chili joue le premier match de Coupe du monde de son histoire. Face au Japon, elle tente de montrer de quoi elle est capable dans cette Poule D.

Dès la 6ᵉ minute, les Chilien ont ouvert le score, entamant leur aventure mondialiste de la meilleure des manières. Lancé par son demi de mêlée, l'arrière Iñaki Ayarza élimine un défenseur avec un crochet et s'élance.

Alors qu’ils étaient proches de leur ligne des 22 mètres, il arrive à gagner environ 30 longueurs. Il transmet le cuir à l’un de ses coéquipiers par la suite et ce dernier poursuit l’effort. À 20 mètres de l’en-but japonais, une passe mal assurée crée un cafouillage général.

Un Japonais renvoie le ballon vers son en but sans le contrôler. Ensuite, le demi d’ouverture Rodrigo Fernandez voit le Graal rouler au sol et réalise quelques dribbles tel un footballeur. Il s’emmène le ballon dans la Terre promise et rentre dans l’histoire de son pays. Il devient le premier chilien à aplatir un essai (et marquer des points) dans une Coupe du monde de rugby.

¡Con suspenso y todo! Rodrigo Fernández apoyó el primer try de la historia de @chilerugby en Mundiales. 🇨🇱🔟





Le Chili et son rêve français

Face au Japon, les Chiliens ne manquent pas d’envie. Rapides et généreux, ils défient les Brave Blossoms avec courage. Malheureusement pour eux, l’intensité physique pèse lourd dans l’équation. Dès la première période, certains avants sud-américains s’étiraient, victimes de crampes. Les outsider peinent aussi à se replacer à temps pour couvrir les assauts nippons et commettent trop de fautes pour espérer contrebalancer.

Pour arriver au mondial, le Chili a bénéficié d'une génération dorée. Emmené par les frères Escobar, le pays longiligne a également vu certains de ses joueurs s'exiler dans des championnats étrangers, notamment en France. Mais globalement, le pays profite surtout de l'instauration du Super Rugby Américas. Cette compétition remplace la Súperliga Americana de Rugby.

Fondée en 2022, cette compétition voit des franchises de différents pays américains s’affronter pour un titre continental. En 2022, la formation chilienne de Selknam était parvenue jusqu’en finale. La même année, la sélection chilienne a dû écarter le Canada et les États-Unis pour se qualifier au mondial. Emmenée par l’Uruguayen Pablo Lemoine, ancien joueur du Stade Français, le Chili ne cache pas ses ambitions internationales.

