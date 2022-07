Coupe du Monde. ''Historique'', ''inespéré''... la presse chilienne réagit à la qualification des Condores

Après sa magnifique qualification face aux États-Unis, le Chili fait la fierté du pays pourtant acquis à la cause du football.

Un scénario improbable pour une qualification qui l'est tout autant. Le Chili, du sélectionneur Pablo Lemoine, ira à la Coupe du Monde 2023 en France, grâce à sa victoire en match retour de barrage de la zone Amérique (29 à 31) contre les États-Unis. Cette qualification vient ainsi confirmer la montée en puissance du rugby chilien, et même plus globalement du rugby sud-américain. Après l'Uruguay, ce sont "Los Condores" (nom d'oiseau des Andes utilisé comme surnom de l'équipe nationale) qui iront en France, notamment pour y affronter leurs voisins argentins en phase de poule. Une rencontre savoureuse qui mettra en avant le rugby de cette région.

VIDÉO. Rendez-vous en France ! Le Chili se qualifie à sa première Coupe du monde de rugby

Pour vous expliquer la portée de cet exploit dans un pays de football, le journal "El Deportivo" a fait de cette victoire sa Une. "La fête du rugby attend le Chili à la Coupe du Monde 2023", titrait le journal ce dimanche. Marcelo Torrealba, auteur du premier essai de son équipe, y explique la joie que procure la qualification.

Nous travaillons depuis trois ans. Ce groupe a souffert de blessures, nous avons eu des hauts et des bas, mais tout cela pour arriver à ce moment. Nous sommes très heureux.

Ils (les États-Unis, NDLR) voulaient tuer la rencontre en première mi-temps, mais nous avons continué à nous battre. C’était un match incroyable. Nous savions que si nous gagnions, ce serait grâce au combat.

Santiago Videla, butteur du Chili et auteur de la pénalité de la gagne à quelques minutes du terme, n'a pas non plus caché son émotion au moment d'évoquer l'apport du groupe, toujours dans des propos rapportés par "El Deportivo" : "Maintenant, je pense à profiter avec chacun de mes amis. En remerciant les 30 frères qui sont venus aux États-Unis, mais aussi les 15 autres qui sont restés à Santiago, plus les quatre autres qui n’ont pas pu être là en raison d’une blessure ".

Le journal "Las Ultimas Noticias", a relevé lui que "ce qui paraissait impossible est devenu réalisable". L'exploit du Chili face aux Américains est effectivement un résultat que très peu d'observateurs avaient vu venir. Malgré l'essor du championnat MLR, avec la présence de grandes stars, les "Eagles" (pas le groupe de musique, le surnom des USA) devront passer par le tournoi de repêchage en novembre. Cet exploit a été possible grâce au sélectionneur Pablo Lemoine, félicité par le journal. Ce dernier a su faire du Chili une équipe perfectionniste, portée par une solidité défensive et une discipline de fer.

Enfin, le journal argentin, "Olé", prend déjà rendez-vous le 30 septembre 2023 au Stade de la Beaujoire de Nantes, où aura lieu le tout premier derby sud-américain de l'histoire de la Coupe du Monde. "Ce n’était dans les plans de personne. Et pourtant, Los Cóndores ont volé comme jamais auparavant et ont réalisé un exploit impensable...". Même les Argentins ne s'attendaient pas à une telle performance. La rencontre entre les deux pays sera alors d'autant plus savoureuse.