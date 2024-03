RUGBY. Cette grosse nation répond au S.O.S. des ''petits'' du Tiers 2 avec une tournée chez eux

Cet été, l’Uruguay, le Chili, les États-Unis et le Canada vont pouvoir se frotter à l’Écosse dans une tournée américaine inédite 100% rugby Tiers 2.

C’est une annonce qui offre un vrai bol d’air aux nations du Tiers 2. Ce vendredi 15 mars, la fédération écossaise de rugby a officialisé une tournée estivale inédite. En effet, du 6 au 27 juillet, le XV du Chardon va défier 4 nations du continent américain.

RUGBY. Incroyable, le 6 Nations ouvre (enfin) la porte à la Géorgie et au Portugal !

Dans cet ordre, Finn Russell et ses compatriotes vont défier le Canada, les États-Unis, le Chili et l’Uruguay. Ces “petits” du rugby international sont tous des sérieux prétendants à la qualification pour la RWC 2027 en Australie, qui sera la première à se disputer avec 24 équipes. Par ailleurs, le Chili et l’Uruguay s’étaient déjà qualifiés pour l'exercice précédent, en France l’automne dernier.

À quelques mois de ces confrontations, qui auront lieu dans les capitales respectives de chaque nation, voici le planning annoncé :

Samedi 6 juillet : Canada - Écosse, TD Place, Ottawa

Vendredi 12 juillet : USA - Écosse, Audi Field, Washington DC

Samedi 20 juillet : Chili - Écosse, Estadio Nacional, Santiago

Samedi 27 juillet : Uruguay - Écosse, Estadio Charrúa, Montevideo

ENTRETIEN. ‘‘Tu ne verras jamais ça avec le XV de France’’, Mike Tadjer (Portugal) décrypte sa carrière, de la Fédérale au Mondial

L’Écosse avait déjà expérimenté les tournées américaines par le passé. Cependant, c’est bien la première fois que le XV du Chardon va affronter 4 nations de Tiers 2 consécutivement sur une même tournée.

En 2018, les hommes de Gregor Townsend s’étaient exportés de l’autre côté de l’Atlantique. Lors d’une confrontation historique à Houston, les USA avaient même obtenu une courte victoire (30-29). Ce jour-là, le XV écossais aligné était loin d’être ridicule, puisqu’il comportait des joueurs comme George Turner, Stuart Hogg, Blair Kinghorn ou encore Zander Fagerson.

RUGBY. Avant l'Argentine, un XV de France inédit va jouer au Pays Basque cet été !

Mariage shakespearien ou futur radieux ?

Sans y faire référence officiellement, cette tournée fait écho aux nombreuses critiques émises par les nations du Tiers 2 du rugby mondial lors du dernier mondial. En conférence de presse après une défaite 71-0 contre les Anglais, le sélectionneur du Chili Pablo Lemoine avait critiqué le manque de rencontre entre les “petits” et les “gros” de l’ovalie :

Finalement, c’était comme un show avec d’un côté les clowns et de l’autre les propriétaires du cirque. [...] (Face à l’Angleterre), les joueurs ont fait ce qu’ils pouvaient et ont mis toute l’énergie qu’ils avaient dans ce match. C’est injuste pour eux. Ils ne connaissent pas les exigences du haut-niveau. Sept joueurs chez nous n’avaient pas de réelle expérience internationale. Dans quatre ans, ce sera la même chose et on reprendra 60 points contre ces équipes-là. J’espère que les choses vont changer. Cette situation n’est bonne ni pour notre sport, ni pour les supporters.”

Désormais, reste à savoir si cette initiative se répétera dans les années à venir. Pour rappel, l’arrivée de la Ligue mondiale en 2026 va mettre fin au système séculaire des tournées. Une annonce qui empêchera les cadors de se frotter aux nations émergentes en dehors des années impaires, tournée des Lions Britanniques et Irlandais et Coupe du monde oblige.

RUGBY. Défaits, mais heureux : le Chili est le ''bon clown'' de la Coupe du monde