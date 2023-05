RUGBY. Après un passage en Top 14, Alexandre Ruiz bientôt entraîneur en Pro D2 ?

Actuel entraîneur adjoint à Montpellier, l'ancien arbitre Alexandre Ruiz pourrait rejoindre le club de Soyaux-Angoulême, en Pro D2, à partir de la saison prochaine.

TRANSFERT. Refoulé à la visite médicale, ce talonneur international ne viendra pas en Top 14Décidément, il y a du mouvement à Montpellier ces dernières semaines ! Car après le transfert annulé de Cowan-Dickie, les mauvais résultats sportifs, et les brouilles entre le staff et les joueurs, voilà qu'Alexandre Ruiz, actuel entraîneur adjoint du MHR chargé notamment de la discipline et des attitudes au contact, pourrait quitter le club à l'issue de la saison. En effet, et malgré un contrat allant jusqu'en 2025, l'ancien arbitre souhaiterait beaucoup prendre les commandes d'un encadrement, lui qui intervient également avec le club de Sète (Fédérale 3), ainsi que celui de l'Union Cognac Saint-Jean-d'Angély. Et cela tombe bien, car Soyaux-Angoulême, formation de Pro D2 tout juste maintenue, aurait, selon les informations de l'Équipe, jeté son dévolu sur Alexandre Ruiz. En quête d'un nouvel entraîneur pour remplacer Vincent Etcheto, le 14ème de deuxième division souhaiterait donc s'offrir les services du natif de Béziers, afin de démarrer un nouveau projet.

TOP 14. Altercation dans le vestiaire du MHR, que s'est-il réellement passé ?D'abord contre le départ d'Alexandre Ruiz, le MHR aurait finalement, toujours selon l'Équipe, changé d'avis. Une opportunité que pourrait donc saisir ce dernier, tandis que le champion de France en titre, auteur d'une saison décevante, voudrait réorganiser son staff. Pour rappel, Montpellier a quasiment dit adieu aux phases finales cette saison, la faute notamment à une série de 3 défaites consécutives (contre Castres et Brive à domicile, et face à Bayonne) en championnat...

