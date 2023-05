TOP 14. Altercation dans le vestiaire du MHR, que s'est-il réellement passé ?

Rien ne va plus chez les champions de France en titre ! Montpellier montre cette saison un tout autre visage que l'an dernier, et la défaite face à Brive n'a pour le moins rien arrangé.

Un échange musclé entre Philippe Saint-André et Haouas

Après cette énième contre-performance des Cistes face à Brive, le directeur sportif du MHR semblait bien remonté contre ses propres joueurs. Après le match, et selon les informations de Midi Libre et de RMC Sport, le ton est monté bien trop haut dans le vestiaire de Montpellier. En effet, PSA n'était pas satisfait de la prestation de ses joueurs, et l'a fait savoir en demandant à ces derniers de se remettre en question. Cette attitude n'a pas été du goût de Mohamed Haouas, qui s'est alors empressé de répondre à l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Le futur pilier de Clermont aurait inclus PSA dans cet échec sportif, le mettant lui aussi devant ses responsabilités. Toujours selon Midi Libre, Paul Willemse, deuxième ligne internationale, serait venu prêter main-forte à son coéquipier, et aurait même appuyé ses propos. Une véritable scène de conflit s'est donc produite devant les autres joueurs de l'équipe, ainsi que les membres du staff. Ce lundi, nous apprenons que le président du MHR, Mohed Altrad, aurait convoqué les deux joueurs cette semaine, afin d'éclaircir cette situation inédite. Pour les Cistes, cet événement est sans doute le résultat de plusieurs semaines sous tension, et sans résultat à la hauteur du standing du club.