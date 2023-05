TRANSFERT. Refoulé à la visite médicale, ce talonneur international ne viendra pas en Top 14

Tête d'affiche du recrutement de Montpellier, le talonneur du XV de la Rose Luke Cowan-Dickie ne viendra finalement pas, la faute à une visite médicale non concluante...

Décidément, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le champion de France en titre. Car après la défaite à domicile face à la lanterne rouge Brive, qui a d'ailleurs engendré une altercation dans le vestiaire, le club de Montpellier a appris que l'une de ses recrues phares, Luke Cowan-Dickie (29 ans, 43 sélections), ne viendra finalement pas. En effet, selon le Midi Olympique, le talonneur anglais s'était rendu au MHR la semaine dernière afin de passer sa deuxième visite médicale. Et malheureusement pour le joueur d'Exeter, celle-ci n'a pas été concluante, la faute à des problèmes aux cervicales entraînant un manque de force patent au bras droit. Déclaré inapte à la pratique du rugby en France, Cowan-Dickie ne rejoindra donc pas le MHR cet été, malgré un pré-contrat de deux ans (plus une année en option) signé en décembre dernier.

Désormais à la recherche d'un talonneur pour la saison prochaine (notamment avec les départs de Langdon et Giudicelli), Montpellier pourrait, toujours selon le Midi Olympique, se tourner vers un ancien joueur du Top 14, et plus particulièrement du Stade Français : Tolu Latu. En manque de temps de jeu du côté des Waratahs (6 rencontres, 0 titularisation), le talonneur de 30 ans, qui avait quitté la Capitale la saison dernière, pourrait donc revenir plus tôt que prévu en Top 14. Un pari risqué, surtout lorsque l'on se rappelle de l'indiscipline chronique dont faisait preuve Tolu Latu (6 cartons jaunes et 2 rouges lors de sa dernière année au Stade Français). Reste à voir désormais si le MHR décide d'engager l'international aux 21 sélections. Auquel cas, celui-ci sera principalement en concurrence avec son compatriote, Brandon Paenga-Amosa.

