TOP 14. Toulon, Montpellier… Qui a perdu ''gros'' ce week-end ?

Ce week-end, là où certains clubs de Top 14 comme Brive ou le Racing ont fait d'excellentes opérations, d'autres ont perdu ''gros'', à seulement deux journées de la fin...

TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. Dupont et le Stade Toulousain s’éclatent face à l’UBB et se qualifient pour les demi-finalesAlors que la 24ème journée du Top 14 avait lieu ce week-end, certaines écuries ont réalisé de très mauvaises opérations au classement. L'on pense forcément d'abord à Toulon, qui recevait le Stade Rochelais au Vélodrome samedi soir. Une rencontre de gala, dans laquelle les Toulonnais n'auront jamais vraiment mis les Maritimes en difficulté (défaite 8 à 23). Résultat, le RCT sort des places qualificatives, à cause notamment des victoires du Racing 92 et de Lyon. Un revers que regretteront certainement pendant longtemps les coéquipiers d'Ollivon, d'autant que lors des deux dernières journées, Toulon se déplacera au Racing 92, avant de recevoir l'UBB. Deux rencontres qui auront l'aspect de véritables matchs de phases finales, tant l'enjeu sera important. Mais voilà, le RCT n'est pas le seul grand perdant de cette journée ! Plus bas dans le classement, Montpellier se devait de l'emporter, avec le bonus offensif si possible, face à Brive pour rester dans la course aux phases finales. Malheureusement, et comme souvent cette saison, le champion de France a rendu une pâle copie, face à des Brivistes à 14 mais survoltés. Désormais 10èmes, les coéquipiers de Léo Coly (sorti sur blessure) ne peuvent décemment plus prétendre à une place dans le Top 6, surtout après les succès du Racing, du LOU voire même de Clermont...

Si rien n'est encore joué d'un point de vue comptable, Toulon et Montpellier se sont tirés une balle dans le pied ce week-end. Tout comme, dans une moindre mesure bien sûr, Lyon, qui aurait pu engranger un point de plus au classement. Mais la vraie mauvaise nouvelle de cette journée pour le LOU, c'est bien la perte de Léo Berdeu sur blessure. Sorti très tôt face à l'USAP, l'ouvreur lyonnais souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, ce qui l'éloignera des terrains pour toute la fin de saison. Un énorme coup dur pour le joueur, mais aussi pour son équipe, qui va donc devoir aller chercher sa qualification sans son maître à jouer, qui est d'ailleurs le 5ème meilleur réalisateur du championnat (192 points inscrits). Autrement dit, le suspens reste intense partout au classement, sauf pour les deux premières places, qui semblent promises à Toulouse et La Rochelle (le Stade Toulousain s'étant officiellement qualifié pour les demi-finales).

