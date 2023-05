RUGBY. TOP 14. Et soudain, Brive ravive la course au maintien…

Sur la pelouse de Montpellier, Brive a remporté un match âpre pour s’offrir un ultime espoir de maintien en Top 14.

Les supporters de l’USAP ont un œil dans le rétro. Ce samedi 6 mai, Brive réalise un exploit en s’imposant sur la pelouse du champion de Top 14, le Montpellier Hérault Rugby. Alors qu’une bonne partie de la France du rugby voyait déjà les Coujoux avec un pied et quatre orteils en Pro D2, le suspens est relancé.

Un match à double tranchant, mais émoussé

Avec une victoire sur le plus petit des écarts (26 à 27), les Blanc et Noir ont sorti la tête de l’eau grâce à Rodrigo Bruni dans les arrêts de jeu. Pourtant, les débats s'annonçaient compliqués après le carton rouge de son compatriote Axel Müller. Un plaquage haut à la 21ᵉ minute donne au match des allures de défaite inévitable. Néanmoins, les 50 premières minutes n’auront pas permis de voir beaucoup de rugby. Heureusement, la rencontre s’est emballée dans la dernière demi-heure avec pas moins de 6 essais.

En face, les deux pénalités manquées de Paolo Garbisi en début de match prennent un arrière-goût amer. Lors de leurs deux dernières rencontres (ils reçoivent La Rochelle et vont à Pau), les joueurs de Philippe Saint-André vont jouer leur ticket en Champions Cup pour l’année prochaine. À la dixième position du Top 14, ils sont loin d’être dans les meilleures dispositions possibles.

Top 14 : se maintenir au bout du bout ?

Malgré cette belle opération, le (court) chemin vers le maintien n’est pas des plus simple. Au programme, le CA Brive reçoit le Castres Olympique, qui n’a plus rien à jouer en Top 14, ce samedi 13 mai. Ensuite, les Coujoux iront à Ernest-Wallon pour la dernière journée de la saison. À ce moment-là, il y a fort à parier sur le fait que le Stade Toulousain n’aura plus grand-chose à jouer, tout du moins pour la saison régulière. Cependant, l’emporter à Toulouse lors de la dernière journée aurait tout d’un exploit. Une performance qui leur permettrait d’obtenir une 13ᵉ place ? Eh bien, pourquoi pas…

Ironie du sort, le rival perpignanais affronte les mêmes adversaires, mais dans la dynamique inverse. Ainsi, l’USAP (actuellement 13ᵉ avec 4 points de plus que Brive) va accueillir Toulouse, puis se déplacer à Castres. Avec 8 points de retard sur Pau, 12ᵉ, les Sang et Or voit leur rêve de qualification directe s’étioler un peu plus après leur défaite à Lyon. Pour assurer leur place et condamner Brive, ils devront récupérer le maximum de points possible sur les deux derniers matchs.

En cas d’égalité au classement à la fin de l’ultime journée de Top 14, ce serait Brive qui serait au programme d’un éventuel barrage de descente en Pro D2. Plus que jamais, chaque match aura des allures de finale pour les Corréziens.

