RUGBY. Top 14. Brive espère un avenir plus radieux en prolongeant ses pépites

La lanterne rouge du championnat compte dans ses rangs bons nombres d'internationaux U20. Ces jeunes se sont faits remarquer tout au long de la saison en Top 14 et lors du Tournoi des 6 Nations des Bleuets.

Carbonneau prolonge pour 3 saisons

C'est une prolongation qui était très attendue en Corrèze ces dernières semaines. Le demi de mêlée du CAB a fait le choix de poursuivre l'aventure en noir et blanc, bien que les sollicitations extérieures ne manquent pas à l'appel. Cette saison, le jeune joueur de 18 ans a prouvé tout l'étendu de son talent, et a participé à 8 matchs de Top 14 et 2 de Challenge Cup. Ce dernier était aussi de la partie lors du Tournoi des 6 Nations u20, avec 4 matchs, dont deux titularisations. L'année prochaine, Carbonneau devrait se partager le poste avec Lobzhanidze, car Paul Abadie rejoint l'UBB et Enzo Sanga l'ASM. Que ce soit en Top 14 ou bien en ProD2, on verra sans doute ce jeune joueur enchaîner les titularisations, notamment durant la période de la Coupe du monde.

D'autres jeunes ont été bloqués

Consciente du vivier de talents présent dans le club, la direction du CAB a fait le choix de miser sur sa formation pour préparer les prochaines saisons. De ce fait, ces dernières semaines, les dirigeants ont prolongé ses jeunes joueurs, afin qu'ils accompagnent le club au mieux. Mathis Ferté a, lui aussi, prolongé jusqu'en 2026, le demi de mêlée ou arrière de Brive est l'une des révélations cette saison en Corrèze, et profite également de son statut d'international u20. À seulement 19 ans, il a réalisé 13 matchs de Top 14 dont 9 titularisations cette année, et a par ailleurs enchaîné avec le Tournoi des 6 Nations u20. De la même génération (2004), seul Tom Raffy n'a pas encore donné son feu vert à Brive pour les saisons futures. Le numéro 10 est courtisé par d'autres écuries du Top 14, lui qui a fait une douzaine de matchs avec les professionnels cette saison. Ensuite, le troisième ligne de 22 ans, Sasha Gué, titulaire indiscutable de la première partie de saison, a prolongé jusqu'en 2025. Ce dernier a alors signé son premier contrat professionnel. Enfin, le jeune pilier de 20 ans, Nathan Fraissenon, a été prolongé jusqu'en 2026. Ce dernier a été une doublure importante du système de jeu de Jeremy Davidson, et compte déjà 15 feuilles de matchs pour sa première saison en Top 14. Brive n'est pas à court de ressources, et construit peu à peu une équipe mêlant expérience et insouciance.

