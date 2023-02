6 Nations. Pourquoi le 15 de France a du mal à s'adapter à l'arbitrage ? L'explication d'Alexandre Ruiz

Entraîneur adjoint du MHR et ancien arbitre, Alexandre Ruiz a expliqué chez RMC Sport pourquoi le 15 de France a eu du mal à s'adapter à l'arbitrage de ce 6 Nations 2023.

VIDEO. 6 Nations. On décrypte l'arbitrage d'Irlande/France : fallait-il vraiment s'insurger ?Depuis le début de ce Tournoi des 6 Nations 2023, un aspect fait particulièrement débat : l'arbitrage. Que ce soit face à l'Italie (où les Bleus ont été énormément pénalisés), ou bien contre l'Irlande, les décisions prises n'ont pas été au goût des supporters et de certains spécialistes. Entraîneur adjoint du MHR et ancien arbitre, Alexandre Ruiz a donc décidé de réagir à ces polémiques, auprès de RMC Sport. Et pour lui, il n'y a rien de surprenant au fait que le 15 de France a eu du mal à s'adapter à ces fameux changements de règles : ''Les Français subissent ces changements de règles car ils ne se sont pas vus depuis novembre, donc ils n'ont pas pu travailler collectivement sur cette problématique (...) Nous aussi on a eu ce problème là face aux Ospreys et aux London Irish, en Coupe d'Europe. Donc je ne suis pas surpris''. Vous l'aurez compris, le manque de temps à travailler ensemble a beaucoup joué lors des deux premières journées du Tournoi. Mais ce n'est pas tout ! En effet, Alexandre Ruiz rappelle également un facteur important : nous sommes en pleine année Coupe du Monde.

VIDEO. 6 Nations. Nigel Owens réagit à la polémique autour du carton jaune de Charles Ollivon''On est dans une année Coupe du Monde. Donc les arbitres ont aussi une épée de Damoclès au-dessus de la tête, dans le sens où à la sortie du 6 Nations, il y aura les désignations pour les arbitres qui vont être retenus à la Coupe du Monde. De ce fait là, tu veux montrer à tout le monde que tu as écouté les consignes qui ont été données (...) L'arbitrage en année Coupe du Monde n'est jamais le même que les autres années. World Rugby a un plan idéal, ils veulent que le Mondial se joue d'une certaine manière rugbystiquement, et donc ils vont adapter les règles pour amener ce jeu-là''. Des explications claires, qui nous permettent de comprendre un peu plus ces changements de règles, mais également la dureté des arbitres sur ce sujet. Une chose est sûre, le 15 de France devra continuer à s'adapter à ces dernières, afin de rester parmi les meilleures nations mondiales en 2023...

6 Nations. La défaite en Irlande, une bonne chose pour le 15 de France avant la coupe du monde ?