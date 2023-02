VIDEO. 6 Nations. Nigel Owens réagit à la polémique autour du carton jaune de Charles Ollivon

L'ancien arbitre international Nigel Owens est revenu sur le carton jaune de Charles Ollivon lors du match entre l'équipe de France et l'Italie dans le 6 Nations.

6 Nations. Malgré l'indiscipline de la France en Italie, Galthié ne s'affole pas, voici pourquoiCette semaine, en vue du choc face à l'Irlande dans le Tournoi des 6 Nations, les Bleus ont mis l'accent sur la technique dans les rucks. Pénalisés à 18 reprises face à l'Italie, les Tricolores ont manqué de maitrise dans ce domaine qui est pourtant l'un de leur point fort. Le sélectionneur de l'équipe de France a également insisté sur le fait qu'il était important de travailler non seulement sur la règle mais également sur la manière dont les arbitres l'appliquent. De manière à ne pas être pénalisés comme dimanche dernier à Rome. Une rencontre qui a été riche en enseignements. À commencer par le carton jaune adressé à Charles Ollivon en deuxième période.



Beaucoup de supporters et d'observateurs n'ont pas compris pourquoi le 3e ligne de Toulon avait été exclu pendant dix minutes après un maul italien. Pour rappel, l'officiel a estimé que le joueur du RCT avait écroulé le maul devant l'en-but. Sans son intervention, l'essai aurait probablement été inscrit par l'Italie. Il a donc sorti un carton jaune et accordé un essai de pénalité aux locaux. Une action qui a soulevé de nombreuses interrogations. Cette semaine, l'ancien arbitre international Nigel Owens revient en détails sur ce moment important du match. Il explique tout d'abord qu'il y a eu un changement dans l'arbitrage des mauls puis analyse l'action et la raison qui a poussé l'officiel du match à prendre cette décision.