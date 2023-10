REVUE DE PRESSE. Polémique, indécision et pronostic, la finale de la Coupe du monde fait couler de l'encre !

Samedi, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud s'affrontent en finale de la Coupe du monde. Ce match au sommet attise-t-il la passion de la presse ?

Encore et toujours le sud

Mais quand est-ce qu'une équipe de l'hémisphère nord gagnera enfin une Coupe du monde ? Depuis 2003, aucune trace de victoire mondiale pour des Européens et seuls les Anglais peuvent se targuer d'en avoir gagné une !

Cette semaine, nos confrères de Midi Olympique titraient "On dirait le sud", avec une photo de Smith et Pollard, tous les deux champions du monde au moins une fois. Plus tard dans l'article, il était marqué : "Impossible de ne pas ressentir un immense sentiment de gâchis. Car la part de l'ombre, c'est aussi cette propension française à tout casser quand les choses vont trop bien. Chez nous, l'idyllique ne dure jamais très longtemps."

On dirait le sud en Une de Midi Olympique



Le journal numérique > https://t.co/nZyl6qmQlB pic.twitter.com/lELJZ3c43B — Midi Olympique (@midi_olympique) October 22, 2023

Les Anglo-saxons partagés

Dans le média sud-africain South Africa Rugby Mag, le patriotisme est de sortie et ces derniers semblent plutôt à l'aise avec l'idée que les Boks peuvent renverser les Blacks : "Dans l'ensemble, les AlI Blacks ont le dessus contre l'Afrique du Sud lors des Coupes du monde, remportant quatre des cinq rencontres entre les équipes, mais les Boks ont remporté la victoire la plus révélatrice du lot : une victoire contre les AIl Blacks en finale de 1995."

En plus de cela, en Nouvelle-Zélande, le New Zealand Herald a interviewé Jonh Smith, le capitaine victorieux de la Coupe du monde 2007.

Je pense que c'est la finale de la Coupe du Monde pour laquelle les deux groupes de supporters auront prié et donc nous, nous obtenons une finale que nous avons toujours voulue contre notre vieil ennemi, les AlI Blacks. "

Coupe du monde. La folle stratégie avec Antoine Dupont en cas de finale du XV de France face aux All Blacks !Le talonneur de renom, aux 111 sélections avec les Springboks, a ajouté des propos intéressants, notamment au niveau du style de jeu de son équipe : "Je pense que nous sommes passés par des phases de notre histoire où nous avons essayé de jouer comme les Australiens, nous avons essayé de jouer comme la Nouvelle-Zélande, mais nous sommes revenus à la manière sud-africaine, nous ne voulons pas jouer comme eux, nous voulons jouer comme nous."



Mbonambi au cœur de l'actualité

Bien évidemment, les débats sont principalement centrés autour du talonneur sud-africain, Mbonambi. Ce dernier a été accusé par Tom Curry, troisième ligne du XV de la Rose, de l'avoir insulté avec des propos racistes, à la 23ᵉ minute de jeu. Le flanker anglais est donc allé se plaindre à Ben O'Keefe, qui n'a pas arrêté le jeu, mais qui a confié "qu'il s'en occupait".

Depuis, World Rugby a lancé une enquête pour faire la lumière sur ce triste incident, mais de nouveaux événements sont venus contredire la version de Curry. En effet, la thèse d'une incompréhension linguistique a été évoquée par l'accusé. Un extrait vidéo où on entend Bongi Mbonambi crier "Camp blanc" en Afrikaans, une langue proche de l'anglais.

De ce fait, les médias de la terre entière ont énormément communiqué dessus, à commencer par Sky Sports, qui n'a pas manqué de relater les faits. En plus de cela, le média britannique a interviewé l'entraîneur de Leicester, Richard Wigglesworth, qui connaît bien le joueur : "Tom Curry est bon. Je sais que les joueurs l'ont contourné. Je suis sûr qu'il reçoit tout le soutien dont il a besoin. Vous ne pouvez jamais vous mettre à cette place et connaître ce sentiment."

XV DE FRANCE. Plus d'un million d'euros à se partager, voici ces Bleus qui toucheront gros après ce Mondial !Le club des Sale Sharks où évolue Tom Curry a aussi apporté son soutien au joueur, via Twitter.

Les propriétaires, les joueurs, les entraîneurs et le personnel des Sales Sharks sont absolument consternés par la nature et le niveau des abus dégoûtants dirigés contre Tom Curry et sa famille en relation avec un incident survenu lors de la demi-finale de la Coupe du monde Angleterre-Afrique du Sud. Tout le monde au club soutient pleinement et fièrement Tom et nous sommes impatients de l'accueillir à nouveau à Carrington.

𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 🦈



Sale Sharks’ owners, players, coaches and staff are absolutely appalled by the nature and level of disgusting abuse directed at Tom Curry and his family in relation to an incident in the England v South Africa World Cup semi-final.



Everyone at the… pic.twitter.com/f2faQg5KHb — Sale Sharks 🦈 (@SaleSharksRugby) October 25, 2023

RESUME VIDEO. Un exploit majuscule en guise de revanche pour le XV de France féminin face à la Nouvelle-Zélande