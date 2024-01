PROD2. Dax vs Biarritz : pourquoi le président Aldigé ne regardera pas le bouillant derby en tribunes ?

PROD2. 15, 13, 10, 11 : Le Cheslin Kolbe du Pays Basque est-il le joueur le plus ''UTILE'' de l'Hexagone ?

Avant de poursuivre et d’envoyer un scud à Jean-Baptiste Aldigé : "Cette victoire, c’est essentiellement pour eux (les supporters), a-t-il poursuivi. Quand je vois nos supporters qui pour la plupart sont sous la flotte, à 60 ans, derrière les poteaux… je trouve ça lamentable, c’est un scandale. C’est vraiment minable de la part d’un président comme Aldigé de mettre nos supporters derrière les poteaux".

VIDEO. Pro D2. Attitude ''Minable'', pelouse ''Lamentable'', Dax s'offre Biarritz, une fierté pour l'USD

Vous l’avez compris, la délégation biarrote risque d’être bien accueillie ce vendredi soir à Dax, dans un match qui sent bon un derby de Fédérale comme pourrait l’être celui entre Avignon Le Pontet et Aubagne ce week-end. Le Biarrot Baptiste Farriscot de répondre via FRANCE BLEU : "C'est vrai que le fait qu'ils aient gagné ici, qu'ils aient aussi affiché des vidéos de cette victoire sur les réseaux sociaux, etc. Tout cela nous donne encore plus envie d'aller prendre notre revanche là-bas."

Un derby si chaud que le président du Biarritz Olympique ne regardera pas le match en tribunes, mais depuis le banc des remplaçants. Il a en tous cas été inscrit par la LNR pour occuper le poste. Et d’après les échos locaux, ce n’est pas qu’aucune place ne lui avait été proposée…