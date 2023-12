RUGBY. Biarritz serait proche de s'installer définitivement au Pays Basque... espagnol !

Selon une information de "El Diario Vasco", le Biarritz Olympique Pays Basque serait proche d'un déménagement de l'autre côté de la frontière, en Espagne.

Ce dimanche 24 décembre, le média basque El Diario Vasco a fait une nouvelle qui pourrait fortement troubler le rugby français. En effet, ils annoncent que le Biarritz Olympique souhaiterait définitivement quitter la station balnéaire française pour s'installer au Pays Basque espagnol. Dans le papier, le journal confirme que "cette intention et ferme" et que "des discussions sont en cours".

Par ailleurs, les échanges semblent avoir déjà bien avancé. Ainsi, l'on apprend que le club de rugby, évoluant actuellement en Pro D2, souhaite s'installer au stade du Miniestadio de Anoeta, situé à Saint-Sébastien. En l'état actuel, le stade est vétuste et possède moins de 2 000 places assises. Il est surtout utilisé pour les compétitions d'athlétisme ayant lieu dans la ville, qui devraient continuer à avoir lieu si le BOPB s'installait sur place.

Pour s'y installer durablement, le Biarritz Olympique souhaite investir. Ainsi, le média basque révèle que le club serait "prêt à apporter entre 12 et 15 millions € pour réaliser la rénovation, quand la mairie de Biarritz apporterait 12 millions € supplémentaires et environ six millions € seraient payés par la mairie de Saint-Sébastien." Un départ du club de Biarritz permettrait notamment à Jean-Baptiste Aldigé, président du club, et à la famille Gave, propriétaire du BOPB, de partir d'un stade Aguilera que sa direction qualifiait "d'épave" en 2021.

De plus, cette transition serait faite avec l'aide des commerces et des collectivités locales. Ainsi, El Diario Vasco précise que des hôtels seraient mis à disposition plus facilement pour les supporters biarrots qui souhaiteraient faire le déplacement tous les 15 jours. Elle permettrait également de développer le rugby de l'autre côté de la frontière, où le football règne en roi.

Ainsi, les dirigeants du BOPB se seraient engagés, si cette hypothèse se vérifie, à participer au développement du ballon ovale dans la région, à l'aide d'éducateurs et grâce à l'association du club. Un changement de nom pourrait aussi avoir lieu afin de mieux ancrer territorialement ce dernier.

Pour Biarritz, le Servette comme jurisprudence ?

Mais alors, si Biarritz passe de l'autre côté de la frontière, pourrait-il toujours disputer les compétitions françaises ? Au niveau professionnel, aucun cas d'équipe domicilié à l'étranger et jouant en Top 14 ou en Pro D2 n'a existé par le passé. Cependant, les passionnés de rugby amateur savent qu'un historique existe déjà dans l'Hexagone.

En effet, le club suisse du Servette Rugby, aux intentions professionnelles revendiquées, évolue dans les différents Championnats de France depuis 2014. D'année en année, le club a grimpé les échelons et se trouve désormais au porte de la Nationale 2, division semi-professionnelle. Ils sont actuellement 2e de la Poule 1 de Fédérale 1.

Néanmoins, la structure du club a dû se réinventer, bien qu'une entité omnisport éponyme pratiquait le rugby depuis plus d'un siècle à Genève. Ainsi, une nouvelle association a dû être créé pour intégrer l'échiquier français, les faisant naître en bas de la pyramide sportive. Alors, Biarritz pourra-t-il être dispensé de cette rétrogradation au vu de son passé glorieux dans l'Hexagone ? Les institutions accepteront-elles un scénario pareil ? Beaucoup de questions risquent d'être posées, les réponses seront attendues.

