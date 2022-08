RUGBY. Pro D2. Le rachat du Biarritz olympique est-il vraiment d'actualité ?

La maire de Biarritz a confié avoir eu des échanges avec des repreneurs sérieux concernant rachat de la société sportive détenue par le groupe Gavekal.

RUGBY. Pro D2. Biarritz incapable de jouer son premier match (et les suivants) ?Vous pensiez le feuilleton biarrot terminé ? Rassurez-vous, fans de la saga basque, de nouveaux épisodes arrivent et ils sont plus croustillants que jamais. D'un côté, le tribunal de Bayonne a rendu sa décision : les effets de l’assemblée générale du 4 avril 2022 convoquée par Serge Blanco et Nicolas Brusque sont annulés (désignation du conseil d’administration, les actes pris par le bureau, le Procès-Verbal de l’AG, nomination d’un administrateur provisoire), comme le précise Sud Ouest. L'équipe dirigeante de l’association présidée par David Couzinet est donc maintenue. En parallèle, la section amateur et la section pro sont toujours en conflit au sein du règlement de certaines sommes d'argent. Lequel a bien failli empêcher le BO de jouer, et de remporter, son premier match contre Oyonnax en Pro D2. Les licences étaient bloquées par la FFR. Laquelle a fait un geste exceptionnel pour que les Basques puissent jouer. Mais l'affaire est loin d'être terminée.



Jusqu'à quand ces querelles vont-elles durer ? On rappellera que le BO, du moins la présidence de la SASP, est en conflit avec la mairie depuis de très long mois. Une situation qui commence à sérieusement agacer les supporters. Une solution existe-t-elle vraiment pour parvenir à une attente ? À croire Sud Ouest, il y en a une. Et elle serait plutôt radicale : le rachat du club. La maire de la ville, Maider Arosteguy a confié avoir eu des échanges avec des repreneurs sérieux en début d'année avec une société irlandaise puis en juillet avec des interlocuteurs français. L'un comme l'autre aurait été prêt à investir leur propre argent. "D’après nos informations, les négociations, pour un montant de 9 millions d’euros, ont achoppé en avril avec cette société irlandaise", précise le journal.



Mais cela veut-il dire que le projet de rachat de la société sportive détenue par le groupe Gavekal est mort dans l'oeuf ? Pas nécessairement. D'après nos sources, le président du directoire Jean-Baptiste Aldigié ainsi que Louis-Vincent Gave auraient des vues sur le club de Nice. Ce qui donnerait de l'eau au moulin à un possible rachat du BO. De son côté, le président a répondu via France Bleu qu'il n'avait eu aucun contact avec un repreneur et qu'il n'avait pas envie quitter le navire. ""Aucune vente sérieuse - et je dis bien sérieuse - ne se réalise dans les journaux. La moindre évocation d'un repreneur est simplement un coup de pub [...] Il faut d'abord que le capitaine ait envie de quitter de navire". La suite au prochain épisode.