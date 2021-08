Coupe d'Europe. Et si le Biarritz olympique jouait ses matchs de Challenge Cup à Lille ?

Le Biarritz olympique va-t-il s'installer à Lille. La délocalisation semble plus que jamais d'actualité avant le match amical contre l'UBB.

Pro D2. Délocaliser l'équipe première du BO à Lille en 2022 ? Plus qu'une optionSi vous voulez de l'exotisme, du suspense et un peu d'accrochage, oubliez les sagas de l'été. Le feuilleton du moment, c'est celui de la délocalisation du Biarritz olympique à Lille. Cela fait déjà plusieurs semaines que l'hypothèse est sur la table. Et elle semble se transformer en véritable projet. Cette semaine, les Basques étaient dans le Nord en vue du match amical face à l'UBB. Faut-il y voir un coup de pression sur la mairie afin qu'elle aille dans le sens de la direction concernant l'aménagement du plateau d’Aguilera. Ou bien s'agit-il d'un véritable repérage ? Pro D2. En conflit avec la mairie, Biarritz pourrait se délocaliser à 1000 kmVia le Midi Olympique, on évoque localement une promotion de l'ovale dans cette région. Mais le journal spécialisé nous apprend que le BO jouera ses matchs de Challenge Cup à Villeneuve-d’Ascq. Une information qui n'a pas été confirmée par la direction du club. Ce serait en tout cas un premier pas vers une délocalisation l'an prochain ? Ces rencontres pourraient en effet avoir valeur de test pour savoir si le public est au rendez-vous. Le Midol annonce que 4000 à 5000 personnes sont attendues pour le match amical face à l'UBB. Si les affluences sont satisfaisantes, la direction biarrote n'aurait finalement qu'à "demander au tribunal de commerce de Bayonne de changer le nom de la SASP et d’installer, avec ou sans le numéro d’affiliation à la FFR, celle-ci dans le Nord." Ce n'est peut-être pas très sport, surtout vis-à-vis des supporters, mais juridiquement, c'est possible.