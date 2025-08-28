PRO D2. Sans plusieurs cadres, Vannes se déplace à Brive avec une équipe bis ?

Alors que le RC Vannes se déplace à Brive pour la première journée de Pro D2, le club breton devra faire sans une dizaine de joueurs, dont certains cadres.

Cet affrontement est, pour sûr, le plus alléchant de cette première journée de Pro D2. Cette dernière, qui débute ce vendredi, verra s'affronter deux mastodontes du championnat, samedi soir (21h00 sur Canal+), favoris à la montée en Top 14.

Et pour clôturer cette première journée, ce sont donc les anciens locataires de Top 14, les Vannetais, qui se déplaceront à Brive. Une rencontre au sommet, que le RC Vannes disputera sans de nombreux cadres blessés.

Taccola et Nakosi, entre autres, indisponibles

Pour cette rencontre ultra-importante, dès le début de saison, le RC Vannes devra tout de même composer sans de nombreux cadres. Ils seront à peu près 10 à ne pas pouvoir prétendre d'être du voyage en Corrèze.

Il y a, tout d'abord, les facteurs X Robin Taccola et Filipo Nakosi sur les lignes arrières. Le jeune centre est toujours en phase de reprise, après avoir eu des vacances décalées en raison de sa participation à la Coupe du monde U20. De son côté, l'ailier s'est blessé à la cheville durant le stage à Ploufragan et n'a toujours pas repris l'entraînement.

Les vannetais devront aussi composer sans Juan Bautista Pedemonte (béquille, 4 matchs pour 4 titu en 2024-2025), Eric Marks (cheville, 14 m. et 13 t. la saison dernière en Top 14) ainsi que Nick Schonert (lumbago, recrue de Sale). L'Italien Edoardo Iachizzi est toujours sur la touche (tendon d'Achille, saison blanche l'année dernière), Simon Bourgeois (12 m. et 3. titu) alors qu'Inaki Ayarza est avec le Chili.

Ruru, forfait de dernière minute

Si toutes ces absences étaient à prévoir, celle de Michael Ruru est davantage une surprise. Le demi de mêlée "a une lésion musculaire au pectoral", a confirmé l'entraîneur breton Jean-Noël Spitzer en conférence de presse. Une perte importante en 9 contre Brive, alors que Jules Le Bail est toujours blessé, pour une longue durée.

Ce devrait donc être la recrue géorgienne Mikheil Alania, arrivé en provenance d'Aurillac (24 m. et 12 t. en 2024-2025), qui devrait être titulaire à la mêlée. Vannes pourra tout de même disposer de certaines grosses recrues, telles que Dave Cherry, Eliott Roudil ou Anthony Bouthier, de retour chez lui. Coup d'envoi de la rencontre : samedi 30 août à 21h00 (diffusée sur Canal+).

