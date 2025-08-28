PRO D2. Brive-Vannes : la vérité du terrain pour un CAB qui veut assumer ses ambitions

Le CAB ouvre sa saison face à Vannes, gros morceau annoncé de cette Pro D2. Avec un effectif remodelé et un jeu plus ambitieux voulu par David Darricarrère, Brive veut oublier la frustration de Montauban.

Brive n’a pas eu besoin de chercher bien loin sa première source de motivation. Quelques mois après la claque reçue en demi-finale face à Montauban, le CAB retrouve la Pro D2 avec un choc d’entrée : Vannes, relégué du Top 14 et déjà candidat affiché au titre.

Pas de mise en route tranquille, mais une confrontation directe avec ses ambitions.

𝐔𝐧 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐦𝐚𝐢𝐥𝐥𝐨𝐭 𝐚𝐮 𝐫𝐲𝐭𝐡𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐥'𝐞𝐚𝐮



Une tenue @adidasFR qui rend hommage au territoire et à cette précieuse ressource.



Portons cette énergie collective sur chaque terrain 👊



— CA Brive Rugby (@CABCLRUGBY) August 27, 2025

"On veut oser"

David Darricarrère, qui prend les rênes de l’équipe première, a placé l’été sous le signe du renouveau. Nouveau staff, nouveaux principes, nouvelle philosophie : Brive veut tourner la page d’un rugby jugé trop stéréotypé.

"On veut oser, se lâcher", martèle le manager. Volume de jeu, largeur, vitesse : voilà la recette. Mais elle demande de la précision et de la rigueur. Erwan Dridi, ailier aux dix essais la saison passée, le sait bien : "C’est un jeu excitant pour nous, mais il n’y a pas de place pour l’à-peu-près."

Un été particulier en coulisses

Côté effectif, l’intersaison a encore été mouvementée. Une vingtaine de départs, parmi lesquels Carbonneau, Ferté, Moriarty ou Laranjeira. De l’expérience qui s’en va, et des jeunes formés au club qui tentent leur chance ailleurs.

𝑭𝑰𝑵 𝑫𝑼 𝑴𝑨𝑻𝑪𝑯



Les Brivistes s’inclinent sur le score de 35 à 21. Les Noir & Blanc ont tenu la balle et ont occupé le camp clermontois, quelques ajustements seront nécessaires avant la réception de Vannes 🙌



— CA Brive Rugby (@CABCLRUGBY) August 22, 2025

Pour compenser, quinze recrues sont arrivées : du lourd comme John Cooney à la mêlée, Jamie Shillcock à l’ouverture, ou encore Geoffrey Cros et Julien Tisseron derrière. En troisième ligne, Henco Venter et Anthony Coletta viennent densifier l’effectif, tandis qu’Irné Herbst et Hendré Stassen renforcent le pack. Un recrutement conséquent, mais pas toujours lisible, qui doit maintenant se transformer en vraie plus-value collective.

Reste la sempiternelle question du quota JIFF, encore limite cette saison, mais qui ne doit pas masquer l’essentiel : Brive a du matériel pour jouer haut. Après deux mois de préparation intense, ponctués de tests face à deux clubs du Top 14 (Racing 92 et Clermont), le CAB veut se jauger dans un contexte réel.

Samedi soir, devant son public et sous les caméras de Canal+, Brive n’aura pas droit au rodage. Le message est clair : assumer ses ambitions dès la première minute. Vannes arrive en costaud, mais pour les Corréziens, c’est l’occasion rêvée de refermer définitivement le chapitre Montauban. Et d’ouvrir, enfin, celui d’une saison qui doit les rapprocher du Top 14.